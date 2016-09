Trend jest jednak wzrostowy. Bez problemu zjemy tak egzotyczne potrawy, jak tempura, chowder lub gumbo. Dziękować możemy internetowi i rozwijającej się technologii – im bardziej stajemy się obywatelami globalnej wioski tym więcej mamy opcji. Dziesiątki portali gastronomicznych, vlogi na temat gotowania czy rozwiązania ułatwiającym zamawianie potraw, a nawet płatności telefonem w restauracji – to wszystko sprawia, że coraz chętniej testujemy nowe możliwości.

Warszawa jako stolica i najliczniejsze miasto w naszym kraju wyróżnia się na gastronomicznej mapie Polski. Baza TripAdvisor notuje obecnie 1800 restauracji w stolicy. Które z nich wyróżniają się kuchnią i klimatem wnętrza?

Rodzima kuchnia – nie wstydzimy się już schabowego

Ciekawe i oryginalne restauracje w Warszawie / Shutterstock

Dania kuchni polskiej, to nie tylko pierogi czy bigos. Restauracje w Warszawie zajmujące się kuchnią polską, to ponad 250 lokali, z których dwa wyróżniają się szczególnie. Znana telewidzom Magda Gessler, restauratorka, stworzyła w stolicy miejsce, które kultywuje znane od stuleci potrawy sezonowe w nowym wydaniu. Każda pora roku ma swoje warzywa, owoce, mięsa oraz przyprawy. Lokal Pani Magdy trzyma się tej zapomnianej zasady, która według wielu dietetyków powinna wrócić do naszych domów. AleGloria powstała 10 lat temu, lokal posiada bogatą piwnicę win z całego świata.

Drugą restauracją serwującą dobre jedzenie z krajowego menu jest Delicja Polska. W tym lokalu posmakujecie aromatycznych zup domowej roboty. Mięsa oraz ryby w menu, w stu procentach świadczą o Polsce. Znajdziecie tam sandacza, śledzia bałtyckiego, comber z jelenia i pieczoną kaczkę. Nawet desery nie odchodzą od tradycji kuchni polskiej. Wśród nich mamy jabłecznik, sernik oraz kruchą bezę z bakaliami.

Trzecim miejscem na naszej liście rodzimych lokali gastronomicznych w Warszawie jest naleśnikarnia Manekin. Restauracja zaraz po otwarciu zasłynęła długimi kolejkami na Marszałkowskiej, które doczekały się nawet własnego fanpage na Facebooku: „Czy jest kolejka do Manekina”. Mimo długiego oczekiwania smak naleśników (nieważne czy słodkich, kwaśnych czy na ostro) wynagradza nam czas spędzony w kolejce.

Dania z różnych stron świata

Dla Polaka restauracja jest miejscem, w którym może zjeść coś nowego i wykwintnego. Smaki kuchni śródziemnomorskiej, włoskiej, francuskiej czy hiszpańskiej nie są już takim zaskoczeniem jak kiedyś. Co innego Azja i Ameryka Południowa. Tamtejsze produkty spożywcze są nie tylko nowym bodźcem dla kubków smakowych, ale także bardzo zdrową odmianą w ciężkostrawnej i mącznej diecie wschodnioeuropejskiej. Współtworzony przez samych klientów ranking restauracji w Warszawie pokazuje, że w stolicy są dwa szczególnie ciekawe miejsca z azjatycką kuchnią. W InAzia przywitają was nowoczesne wnętrza i tradycyjne potrawy azjatyckie takie jak sushi i dania z woka, przygotowane w nadzwyczaj finezyjny sposób. Jeśli chcecie poznać smaki Bangkoku, Singapuru czy Tokio w jednym miejscu, to InAzja będzie doskonałym wyborem.

Kolejny lokal zajmuje 3 miejsce w swojej kategorii w rankingu TripAdvisor, jest nim Mr India. Lokal serwuje dania z Północnych Indii. Miejsca w którym przecina się świat Hinduizmu, Buddyzmu oraz Islamu. Nieco chłodniejszy klimat sprawia, że dania z tego rejonu są cięższe i z pewnością bliższe polskim gustom. Te czynniki kulturowe i geograficzne sprawiają, że kto lubi zawiesiste sosy,ostre przyprawy i jagnięcinę z pewnością odnajdzie coś dla siebie w Mr India.

Kuchnia do góry nogami

Gwiazdki Michelin, to jedno z najbardziej prestiżowych wyróżnień dla restauracji. Jako pierwsze w Polsce otrzymało ją Atelier Amaro Restaurant. To miejsce na mapie gastronomicznej stolicy, które trzeba odwiedzić, ze względu na dobór najlepszych produktów spożywczych i połączenie nowoczesnych technik kulinarnych.. Wykorzystanie kuchni molekularnej jest niczym wstążka na zapakowanym prezencie. Osoby, które lubią dobrze zjeść nie wyjdą głodne z powodu mikroskopijnych porcji ukierunkowanych jedynie na wrażenia wizualne.

Senses Restaurant to kolejne miejsce, w którym kuchnia odwrócona jest do góry nogami. Liczne nowoczesne techniki gotowania spotykają się tam z tradycją kulinarną z całego świata. To odpowiedź na pytanie, gdzie zjeść w Warszawie nieprzeciętne jedzenie w dobrej cenie. Jest to również druga Polska restauracja posiadająca gwiazdkę Michelin. Jak widać inspektorzy doszukali się w tym lokalu prawdziwego profesjonalizmu i niebanalnej kuchni.

Strach przed nieznanym – gdzie zjeść w Warszawie

Dwa lata temu byliśmy świadkami małej rewolucji wśród lokali gastronomicznych stolicy. Przez długi czas nie było wiadomo, gdzie zjeść w Warszawie naprawdę nietypowe produkty spożywcze. Aż tu nagle doczekaliśmy się otwarcia „Co to to je”, czyli restauracji, w której serwowano owady.

Na chwilę obecną lokal nie serwuje już potraw z owadów – jak widać Polacy muszą się jeszcze do nich przekonać, choć patrząc na trendy – to tylko kwestia czasu.Za granicą gastronomia oparta na tego typu składnikach nie jest niczym nadzwyczajnym. W końcu i myprzekonamy się do konsumpcji owadów…

W katalogi Michelin oraz internetowych rankingach popularności lokali gastronomicznych jest jeszcze kilkanaście wartych polecenia restauracji w Warszawie. Znajdziecie tam również lokale zwycięzców progrmau Top Chef, którzy nie narzekają na brak klientów. Czasem warto zaufać własnemu instynktowi i wybrać się do miejsca, które zachęca do wstąpienia samym wyglądem sali lub nazwą lokalu. Tutaj znajdziecie restauracje, które zostały docenione przez klientów i krytyków. Dobre dla ludzi szukających wybitnej kuchni i profesjonalizmu, połączonego z artystyczną duszą szefa kuchni.