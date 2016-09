Niewiele osób podejmuje decyzję o kierunku letnich wyjazdów na podstawie zmian kursów walut. Mimo to warto pamiętać, że ze względu na osłabienie złotego zagraniczne wakacje będą droższe - mówi Bartosz Sawicki, kierownik departamentu analiz TMS Brokers.

Złoty od ubiegłych wakacji jest tańszy o blisko 6 proc. względem euro i dolara. Drożej będzie także nad węgierskim Balatonem (o ok. 5,7 proc.) i na plażach Chorwacji (o ok. 7,5 proc.) Szok może czekać wybierających się do Japonii. Tokio zawsze należało do najdroższych miast świata, a w ciągu roku jen umocnił się do złotego o jedną czwartą.

Gdzie polski turysta zapłaci tyle samo lub mniej niż w poprzednie wakacje? W Wielkiej Brytanii (efekt Brexitu), Meksyku i RPA.