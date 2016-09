Śledzimy na bieżąco sytuację i nie mamy żadnych obaw - powiedziała jedna z turystek.

Ministerstwo wszędzie odradza wyloty. Do Londynu, do Brukseli, a czy np. premier nie leci do Brukseli - dopytywał inny z podróżujących.

Ostrzeżenia MSZ związane są z nieudaną próbą zamachu stanu w Turcji, do którego doszło w nocy z piątku na sobotę. W starciach zginęło w sumie ponad 190 osób, w tym 104 puczystów. Wśród pozostałych 90 ofiar śmiertelnych jest 41 policjantów, dwóch żołnierzy i 47 cywilów.