W czwartek schody z początku XVIII wieku - jedna z największych atrakcji Wiecznego Miasta i arcydzieło architektury - zostały oddane do użytku po gruntownym remoncie. Obecnie, jak ogłosiły władze włoskiej stolicy, podejmowane będą wszelkie starania, aby odrestaurowane, wyczyszczone schody nie zostały ponownie zniszczone przez turystów, którzy tam przesiadują, urządzają wręcz "biwaki" jedząc i pijąc, tłuką szkło, śmiecą. Będzie to zabronione - zapowiedziała burmistrz Virginia Raggi informując, że przygotowywane jest nowe rozporządzenie w tej sprawie.

Natychmiast władze miejskie znacznie zwiększyły patrole i kontrole. Funkcjonariusze pouczają turystów z całego świata, którzy siadają na stopniach, by zjeść prowiant. W radykalnych przypadkach policjanci wymierzają kary na podstawie dotychczas obowiązujących przepisów. Media podały w sobotę, że w nocy, gdy schody są szczególnie pilnie kontrolowane, 7 turystów, wśród nich Polacy, Litwini i Włoszka zostało ukaranych za to, że pili tam napoje. Łączna suma wymierzonych mandatów to 900 euro, czyli prawie 130 euro od osoby.