Atuty Budapesztu odkryli już Rzymianie – do dziś możemy znaleźć tam pozostałości starożytnych budowli, jasno wskazujących na ich przeznaczenie. Na skraju dawnego Imperium zrobiono baseny, w których rozgrzewali ciało przedstawiciele dawnej potęgi.

Węgrzy kochają wodę i pływanie. Widać to po liczbie medali, które zdobywają we wszystkich sportach wodnych na mistrzostwach świata i igrzyskach olimpijskich. Wyprawa na basen lub do łaźni to nie tylko zwykłe wyjście z domu. To cały rytuał. Na budapeszteńskich (i nie tylko) basenach spotkacie ludzi godzinami czytających książki, czy oddających się innemu sportowi narodowemu – grze w szachy. Większość basenów czynna jest przez cały rok, ale mało kto wie, że także i zimą, przy mrozie i padającym śniegu można cieszyć się z basenów – woda w nich rozgrzewa i powoduje, że chce się w nich przebywać niemal bez końca.

Przyjeżdżając do Budapesztu mamy wybór kilku miejsc, które przyciągają swą magią. Jednym z najsłynniejszych jest kąpielisko Gellerta, mające swą tradycje i obyczaje. Są tu wydzielone miejsca dla mężczyzn i kobiet, w sezonie letnim czynne są baseny zewnętrzne, w ciągi całego roku można korzystać z basenu wewnątrz cudownego wnętrza i z licznych saun.

Legendarne kąpielisko Gellerta w Budapeszcie. / Shutterstock

Inne słynne miejsce, to Kiraly, które zostało zbudowane jeszcze przez… Turków, którzy z basenów korzystali jeszcze w pierwszej połowie XVI wieku. To już zabytek, ale taki, z którego korzystamy do dziś zgodnie z pierwotnym założeniem już od pięciuset lat!

Większości turystów najbardziej podoba się Széchenyi, które posiada liczne baseny. Tu przez cały rok, nawet w najgorsze śnieżyce czynne są baseny zewnętrzne, w których temperatura nie spada poniżej 38 stopni.

Budapeszt, kąpielisko Széchenyi, z basenami, które przez cały rok mają wodę o temperaturze 38 stopni. / Shutterstock

By pojechać do Budapesztu nie trzeba bardzo długo planować podróży. To jedna z tych stolic europejskich, które posiadają bardzo zróżnicowaną, dostępną do każdej kieszeni bazę noclegową. Poza najbardziej gorącym okresami (lipiec-sierpień, Nowy Rok, Boże Narodzenie zarówno katolickie, jak i prawosławne, czyli 6 stycznia) nie musimy z wielkim wyprzedzeniem rezerwować hoteli, zawsze możemy to zrobić na tej stronie.. Bilety lotnicze możecie zarezerwować na stronie Fru.pl.