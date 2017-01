Z danych, które otrzymaliśmy od Fru.pl wynika, że dwoma najpopularniejszymi połączeniami w Polsce są loty na trasie Warszawa-Wrocław oraz Warszawa- Gdańsk. Kto lata na tych trasach - więcej warszawiaków lata do Wrocławia, niż wrocławian do Warszawy (proporcje 3:2). Podobna sytuacja jest na trasie Warszawa-Trójmiasto.

Z Warszawy do Gdańska w zeszłym roku lecieliśmy na majówkę, Boże Ciało oraz pod koniec wakacji. Z Gdańska do Warszawy na długie weekendy i - co może zaskoczyć - na początku października.

- Trudno mówić o takim klasycznym sezonie, o tym, że przez dwa miesiące w roku lata się nad morze - mówi nam Joanna Hyża z Fru.pl. - W same wakacje, w lipcu czy sierpniu, jest lekki spadek zainteresowania lotami krajowymi, bo większość osób wybiera zagraniczne podróże.

Duże zainteresowanie jest podczas długich weekendów oraz na początku i pod koniec wakacji - wtedy odnotowywane są duże wzrosty liczby zakupów biletów.

Z obserwacji firmy sprzedającej bilety wynika też, że trasa Gdańsk – Warszawa i Wrocław – Warszawa są całoroczne. Często też loty krajowe kupujemy na ostatnią chwilę, kierując się impulsem - np tym, że poprawiła się pogoda albo żeby uniknąć korków podczas podróży samochodem.

Co ciekawe, kolejnymi na liście najpopularniejszych połączeń są loty na liniach: Gdańsk – Kraków, Warszawa – Rzeszów oraz Warszawa – Kraków. Zainteresowaniem pasażerów cieszy się też stałe połączenie na linii Warszawa-Zielona Góra.

W przypadku lotów krajowych tylko jedna na cztery osoby wybierała LOT, reszta korzysta z tanich linii lotniczych - wynika z danych Fru.pl. Sytuacja ta w tym roku się zmieni, ponieważ Ryanair lata już nie z portu Warszawa-Modlin, a z Okęcia.