Przy podejmowaniu decyzji o szukaniu zajęcia poza Polską ważny jest łatwy dojazd na miejsce oraz szybki powrót do kraju. Za granicą Polacy mieszkają i pracują nie tylko w metropoliach, w pobliżu których znajdują się lotniska. Często osiedlają się również w niewielkich miasteczkach.

Dla takich osób wygodniejszym środkiem transportu niż samoloty są autokary. Można nimi dotrzeć nawet do najmniejszych miejscowości, nie tracąc czasu na dojazd z lotniska i nie ponosząc dodatkowych kosztów. Autokary do Anglii zatrzymują się na przykład w kilkudziesięciu miejscowościach na Wyspach Brytyjskich. Łatwość dojazdu i cena to jedne z głównych przyczyn, dla których Polacy, planując podróż, wybierają autokar jako środek transportu.

Od poszukiwania pracy aż do wyjazdu

Jak każdy inny wyjazd, również ten do pracy za granicą należy starannie zaplanować. Nie warto wybierać się „w ciemno” – można wówczas nie znaleźć pracy i niepotrzebnie ponieść koszty podróży, pobytu na miejscu i powrotu do kraju.

Jeśli nie znasz nikogo, kto mógłby ci pomóc w szukaniu zajęcia i urządzeniu się na miejscu, skorzystaj z usług wykwalifikowanej agencji pracy, oczywiście sprawdzając wcześniej jej wiarygodność. Agencja zatrudnienia działająca legalnie w Polsce powinna mieć wpis do rejestru prowadzonego przez marszałków województw. Dokumentem potwierdzającym taki wpis jest specjalny certyfikat.

Jak przygotować się do wyjazdu do pracy za granicą? / Inne

- Gdy już podpiszesz umowę o pracę i ustalisz termin jej rozpoczęcia, kup bilet na przejazd. Zrób to jak najwcześniej, aby móc skorzystać z promocyjnych ofert „First Minute”. Nie warto czekać do ostatniej chwili również dlatego, że chętnych może być bardzo wielu, i to nie tylko na popularne bilety na autokary do Niemiec, Holandii czy Anglii– radzi Mirosław Nikolin, współwłaściciel serwisu BiletyAutokarowe.pl. – Z tego samego powodu nie zakładaj też, że kupisz bilet u kierowcy. Jeśli wszystkie miejsca będą zarezerwowane, autokar nawet nie zatrzyma się na twoim przystanku.

Jak wynika z danych Głównego Urzędu Statystycznego, w roku 2015 busami i autokarami podróżowało w kraju oraz poza jego granicami ponad 400 mln Polaków.

Zorganizowany zawsze ubezpieczony

Wyruszając do pracy za granicę, dobrze przemyśl, co zabrać ze sobą, aby nie być zmuszonym do zakupów natychmiast po przyjeździe. Jeśli zabierasz urządzenia elektryczne (np. golarkę czy suszarkę), zorientuj się, jakie gniazdka są standardem w kraju, do którego jedziesz, i zaopatrz się w odpowiednią „przejściówkę”. Przed podróżą warto też sprawdzić, jakie przepisy obowiązują w kraju docelowym i co możesz wwieźć. Dotyczy to zwłaszcza produktów objętych akcyzą.

Lekarstwa możesz zabrać wyłącznie na własny użytek i powinieneś przewozić je w oryginalnych opakowaniach. Leki w postaci płynnej możesz wnieść do autokaru w bagażu podręcznym, zapakowane w pojemniki do 100 ml. Możliwość przewożenia przez granicę lekarstw nie dotyczy medykamentów zawierających substancje odurzające i psychotropowe.

– Przed zakupem biletu zajrzyj też do regulaminu przewoźnika. Niektóre linie nie udzielają na przykład pozwolenia na przewóz zwierząt. Niekiedy jest on niemożliwy ze względu na zakazy obowiązujące w krajach docelowych – radzi Mirosław Nikolin z BiletyAutokarowe.pl. – Jeśli znajdziesz autokar, do którego możesz wsiąść z psem czy kotem, pamiętaj, że twój pupil musi mieć europejski paszport dla zwierząt domowych.

Zanim zaczniesz się pakować, sprawdź też, jakie limity bagażu przewidział twój przewoźnik. Zazwyczaj jest to około 20 kg bagażu transportowanego w luku bagażowym i około 5 kg bagażu osobistego, który zabierasz do pojazdu.

Paszport czy dowód?

Umowa o pracę podpisana, bilety autokarowe do Holandii lub innego kraju, w którym zamierzasz pracować – kupione, walizki spakowane. Sprawdź teraz w regulaminie, na ile minut przed przyjazdem powinieneś zjawić się na przystanku. Najczęściej jest to kwadrans.

Nie zapomnij również o zabraniu dokumentów. Do podróżowania po Europie uprawnia paszport lub dowód osobisty. Na podstawie dowodu osobistego możesz poruszać się w tzw. strefie Schengen. Niektórzy utożsamiają ją błędnie z Unią Europejską. Tymczasem do strefy Schengen należą: Austria, Belgia, Czechy, Dania, Estonia, Finlandia, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Litwa, Luksemburg, Łotwa, Malta, Niemcy, Polska, Portugalia, Słowacja, Słowenia, Szwecja, Węgry, Włochy, które są członkami UE, oraz Norwegia, Islandia, Liechtenstein i Szwajcaria, które do UE nie należą. Strefa Schengen nie obejmuje: Cypru, Bułgarii, Irlandii, Rumunii, Wielkiej Brytanii oraz Chorwacji, choć są one państwami Unii Europejskiej, więc wjeżdżając do tych krajów autokarem, możesz się spodziewać kontroli paszportowej. Pamiętaj, że paszportu czy dowodu nie może zastąpić inny dokument – prawo jazdy, legitymacja studencka czy imienny bilet autokarowy.

Dobrze zaplanowana podróż autokarem mija szybko, przyjemnie i bez stresu. Wyjeżdżając do pracy za granicę, warto rozważyć wybór takiego środka transportu. Z roku na rok przewoźnicy oferują więcej połączeń, a autobusy są coraz nowocześniejsze i wygodniejsze.