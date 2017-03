Za najlepsze miesiące dla nas, mieszkańców środkowej Europy, na Sycylii uznaje się późną wiosnę oraz wczesną jesień. To właśnie w maju, czerwcu oraz wrześniu i październiku pogoda jest na tyle przyjazna, że nadaje się zarówno do plażowania, jak i zwiedzania wyspy bez narażenia na zmęczenie zbytnim upałem. W lipcu i sierpniu gorąco potrafi być tak intensywne, że albo trzeba być jego wielkim zwolennikiem albo wyruszyć na Sycylię po kąpiele morskie i słoneczne.

W marcu pogoda przypomina bardzo przyjazną polską wiosnę z temperaturami do 17-18 stopni, czasem osiągającymi jednak nawet 25 stopni. Przeszkadzać mogą nam deszcze, które potrafią być bardzo intensywne. Noce są wtedy - jak dla nas - w miarę ciepłe, ale ze względu na to, że temperatura spada do 10 stopni warto wybierać hotele, które oferują klimatyzację, która bardziej wtedy ogrzewa niż chłodzi.

Kwiaty oleandru wiosną na Sycylii / Shutterstock

Wiosna jest też na Sycylii porą roku, która cieszyć będzie oko - wszystko tu kwitnie, a wyspa ma barwy, jakich nie zobaczymy jesienią, kiedy ziemia jest spalona po letnich upałach.

Celebracja wiosny zaczyna się tu już w lutym. Jednym z najważniejszych wydarzeń jest wtedy Sagra del Mandorlo in Fiore, czyli Święto kwitnących migdałów. Odbywa się ono corocznie w miejscowości Agrigento, położonej niemal na samym środku południowo-zachodniego wybrzeża. Jak w innych miejscach basenu Morza Śródziemnego oczekuje się tu kwitnienia migdałów, jako pierwszego zwiastuna pożegnania zimy i przywitania wiosny.

Do Agrigento, ale nie tylko tam, dojedziemy kolejką Ferrovia Circumetnea (ma 110 km, powstała jeszcze w 1898 roku), która otacza wulkan Etna i łaczy Riposto z Katanią. Będąc na Sycylii wielu turystów decyduje się na poznawanie wyspy pociągiem ze względu na wygodę - podróż autem wiąże się z jazdą serpentynami, tunelami i wysokimi wiaduktami. Miłośnicy kolei mówią o małych kosztach i cudownych krajobrazach bez dreszczyka emocji związanego ze specyficznym podejściem Sycylijczyków do zasad ruchu drogowego. Miłośnicy aut mówią o możliwości dotarcia do niemal każdego punktu, którego nie daje historyczna trasa kolejowa. Wszystkich strają się przebić argumentami rowerzyści - ale by korzystać z dwóch kółek trzeba mieć na wyspie naprawdę niezłą kondycję.

Z Warszawy do Palermo samoloty latają codziennie. Cena przelotu w maju 2017 roku wynosi nawet 330 zł (dane za Fru.pl, 9 marca 2017).