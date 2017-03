Większość osób wybierając się do Chorwacji wybiera przede wszystkim cudowne wybrzeże lub jedną z pięknych wysp. Ale poza sezonem letnim warto wybrać się do innych miejsc. Chorwaci są bardzo dumni ze swej stolicy, uważając ją za jedno z najpiękniejszych miejsc na Ziemi. Nie polemizując z dumą narodową polecamy miasto na udany wypad, na przykład weekendowy. Bo trzeba przyznać, że Zagrzeb szczyci się niezwykłym połączeniem historii, architektury i gastronomii i na pewno warto go polecić podróżnikom zamiłowanym w kulturze, rozkoszach podniebienia czy spacerach po parkach.

Dobrym sposobem na poznanie temperamentu i sposobu życia i bycia miejscowych jest wizyta na Targu Dolac. To największy targ spożywczy w Zagrzebiu, który mieści się w samym sercu miasta, nieopodal Placu bana Josipa Jelačicia. Warto wybrać się na przechadzkę między straganami, chłonąc miejscową atmosferę, od czasu do czasu kosztując wystawionych na sprzedaż produktów. Targ otwarty jest od 6:30 rano, siedem dni w tygodniu, a najwięcej odwiedzających można tam spotkać w sobotę.

Targ Dolac w Zagrzebiu / Shutterstock

Będąc w centrum miasta nie można pominąć Katedry Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny, największej budowli sakralnej w Chorwacji, która znajduje się tuż obok targu, na drodze prowadzącej do Górnego Miasta. Można do niej dotrzeć udając się na przyjemny spacer malowniczą ulicą Radićeva z domami w odcieniach marmuru, lub odbywając trwającą minutę podróż kolejką linowo-terenową, najkrótszą konstrukcją tego typu na świecie, powstałą w 1890 roku. Wysiadając z kolejki znajdziemy się na wprost Wieży Lotrščak, jednego ze znaków rozpoznawczych Zagrzebia. Każdego dnia w południe, z jej górnego okna, oddawany jest wystrzał armatni. Zaledwie kilka kroków dalej znajduje się przepiękny kościół św. Marka z charakterystycznymi dachówkami, a także Kamienna Brama (Kamenita Vrata) - dawna Brama Miejska, w której znajduje się kapliczka z cudownym obrazem Matki Boskiej. Warto przy okazji pomodlić się o zdrowie, szczęście, pomyślność i miłość, tak jak mają to w zwyczaju mieszkańcy miasta.

Lunch w Chorwacji stanowi najważniejszy posiłek dnia, a restauracje mają w swojej ofercie smaczne i niedrogie zestawy lunchowe (zwane gablec). Wiele miejsc, w których będziemy mogli zasiąść do posiłku, znajdziemy spacerując ulicą Tkalciceva, najbardziej radosną ulicą Zagrzebia. W ostatnim czasie liczne restauracje otworzyły się na ulicy Teslina w Dolnym Mieście, dzięki czemu stolica zyskała kolejne miejsce ze znakomitym jedzeniem. Zasiadłszy do stołu nie wypada nie spróbować štruklji – rodzaju ciasta makaronowego z serem, czy pieczonego indyka z mlinci.

Stare miasto w Zagrzebiu / Shutterstock

Picie kawy jest istotnym elementem życia towarzyskiego Zagrzebia, a trudno o lepszą chwilę na delektowanie się filiżanką aromatycznej kawy niż odpoczynek po smacznym posiłku. Choć w całym mieście nie brak pięknych tarasów, na których można zasiąść bez względu na porę roku, to zgodnie z miejscową tradycją, kawę pija się na ulicach Tkalciceva i Bogoviceva lub na Placu Kwiatowym (Cvjetni Trg).

Jeśli po lunchu i kawie nabierzemy ochoty na spacer, godny polecenia jest park Maksimir, który w plebiscycie European Best Destinations in 2016 obwołany został jednym z najpiękniejszych parków Europy. Park powstał w 1794 roku. W jego obrębie mieści się stuletni dębowy las i miejskie ZOO, a w wyjątkowo gorące dni stanowi schronienie przed upałem.

Park Maksimir; fot. Sergio Gobbo / Materiały prasowe

Po zmroku Dolne Miasto zapełnia się ludźmi, szczególnie w sezonie, co czyni je odpowiednim miejscem na rozpoczęcie nocnej zabawy. Warto przy okazji zapoznać się z mieszkańcami, spróbować smakowych rakiji: medica (rakija miodowa) lub biska (rakija jemiołowa), a w końcu ruszyć do klubów znajdujących się w centrum lub nad jeziorem Jarun.

Do Zagrzebia z Warszawy jest około 1050 km, a podróż zajmuje cały dzień. Codziennie do stolicy Chorwacji latają samoloty (lot trwa 1 godzinę 40 minut), a kupując bilet lotniczy z odpowiednim wyprzedzeniem zapłacimy trochę ponad 400 złotych (dane Fru.pl, 20 marca 2017)