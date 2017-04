Top 10 najdroższych i najtańszych lokalizacji majówkowych

Najdroższymi lokalizacjami na majówkę 2017 są greckie wyspy i Hiszpania. Za pobyt 4 osób na Mykonos zapłacimy 2256 zł (wszystkei podane tu ceny odnoszą się do pobytu 4 osób w wynajmowanym domu lub apartamencie) , na wyspie Santoryn – 1379 zł. Wybierając na wypoczynek Hiszpanię, warto zwrócić uwagę czy nie wybieramy się do najdroższych lokalizacji. Na Ibizie za pobyt zapłacimy 1450 zł, w Sewilli – 885 zł, a w San Sebastian – 805 zł. Turystyczna Barcelona jest ze wszystkich drogich lokalizacji Hiszpanii najtańsza. Czwórka przyjaciół zapłaci tam za noc 794 zł. Wśród innych drogich lokalizacji są: Zurych – 1121 zł, Lugano – 478 zł, a także Monachium za 888 zł czy Rotterdam za 794 zł. Warto unikać też popularnych stolic jak Londyn, które w tym terminie również stanowią wyzwanie dla naszego budżetu.

Najtańszymi lokalizacjami majówkowymi są miasta włoskie, które poza niskimi cenami kuszą również wspaniałymi urokami krajobrazowo-architektonicznymi. Nocleg dla czterech osób w Bibione wynosi 216 zł, w Lecce – 311 zł, w Riccione - 365 zł. Niewiele więcej zapłacimy za pobyt w Palermo - 373 zł i w Rimini - 382 zł. Tanimi lokalizacjami okazały się również: Zadar w Chorwacji - 298 zł, Saloniki w Grecji -330 zł czy Porto w Portugalii – 369 zł. Nasi sąsiedzi także mogą pochwalić się atrakcyjnymi ofertami: Rugia w Niemczech za 367 zł i Lwów na Ukrainie za 333 zł.

Top 5 najdroższych i najtańszych europejskich stolic

Wśród Europejskich stolic warto wystrzegać się kilku, w których średnia cena sięga, a nawet przewyższa 1000 zł za noc dla 4 osób. Najdrożej jest w Londynie, gdzie zapłacimy 1180 zł, Kopenhadze – 1057 zł oraz w Reykjaviku – 1036 zł. Na spory wydatek trzeba przygotować się też w Dublinie – 989 zł oraz Amsterdamie – 987 zł. Dodatkowo tłumy turystów w tych miejscach zachęcają, żeby na wiosenny wypoczynek wybrać jednak miejsca nieco spokojniejsze.

Kanał o zachodzie słońca w Amsterdamie / Shutterstock

Ciekawą alternatywą są mniej popularne stolice krajów bałkańskich kuszące niskimi cenami, które nie sięgają nawet 300 zł za noc dla 4 osób. Numerem jeden jest tu macedońskie Skopje, w którym średnia cena wynosi 204 zł za nocleg dla 4 osób (bilet lotniczy do Skopje jesteśmy w stanie zarezerwować nawet za 507 zł - dane za Fru.pl, 25 kwietnia 2017). Ceny w innych stolicach zamykają się w przedziale 220 a 270 zł. W Kiszyniowie jest to kwota 227 zł, w Sarajewie – 253 zł, w Sofii – 256 zł, a w Belgradzie – 265 zł.

Majówkowa sytuacja cenowa w Polsce

W Polsce średnio zapłacimy 329 zł za nocleg dla 4 osób. W dużych miastach ceny za dobę dla wahają się od 336 zł w Warszawie do 502 zł we Wrocławiu. W Krakowie grupa przyjaciół może wypocząć za 378 zł za noc, a w Poznaniu za 439 zł. Również nad morzem ceny sporo różnią się od siebie. Jeśli czteroosobowa rodzina wybierze się na wypoczynek do popularnego Sopotu, będzie musiała zapłacić średnio 555 zł za nocleg. Tańszą opcją jest Władysławowo, gdzie doba kosztuje 306 zł.

Na majówkę warto pomyśleć o aktywnym wypoczynku w górach i skorzystać z obniżonych po sezonie cen w górskich kurortach. Średnio oscylują one w granicy 300-400 zł za noc dla 4 osób. Najtaniej jest w Wiśle, gdzie zapłacimy 303 zł, najdrożej w Karpaczu – 425 zł. Nieco tańszą opcją od tej ostatniej jest Zakopane, w którym nocleg w kurorcie wypoczynkowym kosztuje 360 zł czy Kościelisko, gdzie zapłacimy 338 zł.

Karpacz / Shutterstock

Top 5 najczęściej wyszukiwanych krajów

W kontekście poszukiwań miejsca na odpoczynek urlopowy, największym zainteresowaniem wśród Polaków cieszy się Chorwacja. Jest to zdecydowany numer jeden wśród wyszukiwanych lokalizacji. Z racji swej popularności, możemy przewidywać, że to właśnie na Chorwacji może być tłoczno w zbliżającym się sezonie wakacyjnym. Stosunkowo niskie ceny oraz atrakcyjny klimat i krajobraz zachęcają wielu urlopowiczów do wypoczynku w tamtejszych kurortach. Cena w czasie majówkowym w tym kraju wynosi średnio 320 zł za nocleg dla 4 osób.

Kolejnym krajem, który cieszy się sporym zainteresowaniem wśród Polaków, są Włochy. Również w tym wypadku jednym z czynników decydujących o popularności jest atrakcyjna cena. Średnia kwota za nocleg dla 4 osób na majówkę wynosi 375 zł. Trzecim najczęściej wyszukiwanym krajem jest Polska, a także Hiszpania oraz Portugalia. W przypadku dwóch ostatnich krajów średnie ceny w kurortach wynosiły ponad 400 zł: odpowiednio 462 zł w Hiszpanii i 410 zł w Portugalii.

Dane przedstawiają średnie ceny ofert dostępnych na HomeToGo.pl w okresie od 29.04.2017 do 07.05.2017 w wybranych lokalizacjach. Ceny odnoszą się do tygodniowego pobytu dla 4 osób w domku letniskowym lub apartamencie. Top 5 najczęściej wyszukiwanych krajów odnosi się do najczęściej wyszukiwanych krajów na stronie HomeToGo w okresie 31.03.2017-30.06.2017.