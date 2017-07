Zbiornik został utworzony w miejscu połączenia Białej i Czarnej Wisełki. Spełnia funkcję przeciwpowodziową oraz zaopatruje w wodę pitną mieszkańców okolicy.

Jedną z największych atrakcji obchodów Roku Rzeki Wisły w Wiśle będzie otwarcie dla zwiedzających sztolni zbiornika. "Sztolnia, czyli miejsce, w którym pracuje serce rezerwuaru, odpowiedzialne za funkcjonowanie zbiornika, będzie dostępne dla chętnych pierwszy raz w historii. Oznacza to, że śmiałkowie, którzy w lipcową sobotę lub niedzielę wybiorą się nad czerniański zbiornik zobaczą na własne oczy miejsce i aparaturę, które dotąd widziało niewielu. Przez blisko 50 lat pracy zbiornika dostęp do jego sztolni miało ok. 100 osób" – mówił p.o. dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach Tomasz Cywiński. RZGW zarządza zbiornikiem Wisła Czarne.

Teraz to grono się powiększy. W weekend 8 i 9 lipca pracownicy RZGW wcielą się w rolę przewodników po obiekcie i oprowadzą zwiedzających po galerii wielofunkcyjnego zbiornika czerniańskiego, opowiedzą im historię zbiornika, a także ciekawostki związane z funkcjami obiektu, który zwykle turyści i mieszkańcy oglądają tylko z zapory.

Historia zbiornika zostanie też pokazana na wystawie zdjęć.

Dodatkowym punktem obchodów Roku Rzeki Wisły będzie "Bieg do źródeł Wisły" pod patronatem Ministerstwa Środowiska. To pierwszy taki górski półmaraton, w czasie którego biegacze pokonają koronę zapory zbiornika czerniańskiego. W przyszłą sobotę jego uczestnicy pokonają licząca ponad 20 km trasę z wiślańskiego rynku, wzdłuż rzeki oraz korony zapory zbiornika i z powrotem na rynek.

Zaplanowano też atrakcje dla dzieci m.in. warsztaty z zasad bezpieczeństwa w górach i nad wodą prowadzone przez ratowników beskidzkiej grupy GOPR, ściankę wspinaczkową, bitwę na balony wodne i pokaz baniek mydlanych.

Jezioro Czerniańskie to sztuczny zbiornik, utworzony w 1973 r. w miejscu połączenia Białej i Czarnej Wisełki w Wiśle Czarnem. Spełnia funkcję przeciwpowodziową oraz zaopatruje w wodę pitną mieszkańców Wisły, Ustronia i Skoczowa.

Zbiornik tworzy zapora wysoka na 30 m i długa na blisko 300 m. Tama - traktowana jako deptak - na co dzień jest atrakcją turystyczną. Całkowita pojemność sztucznego jeziora wynosi ponad 5 mln m sześć, a maksymalna powierzchnia zalewu to ok. 40 ha.

W pobliżu zbiornika znajduje się m.in. Barania Góra.

Obchody Roku Rzeki Wisły w Wiśle organizowane są przez administratora tej rzeki w woj. śląskim - Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gliwicach oraz Urząd Miasta Wisła. Wszystkie atrakcje są bezpłatne.