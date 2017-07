Po pierwsze, ochrona przeciwsłoneczna

Powszechna jest świadomość, że koniecznie należy stosować ochronę przed promieniowaniem słonecznym. Wiemy, że nadmierna ekspozycja skóry na słońce zagraża zachorowaniem na czerniaka. Wiemy też, że mocna opalenizna powoduje szybsze starzenie się skóry. Mimo to ambicją wielu plażowiczów jest opalić się „na skwarkę” , czemu towarzyszy nadzieja, że niepożądane skutki uboczne opalania ich ominą.

Staramy się chronić dzieci, smarując je kosmetykami z 50 SPF. Sami zaś ryzykujemy, wystawiając się na słońce bez wystarczającej ochrony. Tymczasem dla dorosłych wystarczy kosmetyk z ochroną SPF 15 czy 20. Dzięki temu zabezpieczamy się przed poparzeniem skóry, a jednocześnie zyskamy delikatną opaleniznę. Tak więc nie wyruszamy na urlop bez kosmetyków z filtrem.

Osoby ze szczególnie wrażliwą cerą, zwłaszcza naczynkową, powinny dołożyć starań, by w urlopowej walizce znalazły się kosmetyki chroniące nie tylko przed promieniowaniem UVA i UVB, ale też przed promieniowaniem podczerwonym (IR). Takie produkty oznaczane są skrótem VL lub HEV.

Koniecznie trzeba też zabrać ze sobą balsam po opalaniu, który łagodzi ewentualne pieczenie skóry a nawet ból po ugryzieniu owadów. Przydatny jest również krem nawilżający do ciała, by zapobiec wysuszeniu skóry. Przyda się też mgiełka chłodząca do ciała, by dać nagrzanej skórze nieco wytchnienia, oraz mgiełka do włosów, by uniknąć ich przesuszenia.

Po drugie, bądź modna

Bikini, monokini, tankini a może kostium jednoczęściowy? Co założyć na plażę? Oczywiście, wybór stroju do opalania i morskich kąpieli należy uzależnić od figury. Gdy sylwetka jest nienaganna, prezentuje się efektownie w skąpym stroju. Natomiast gdy tu i ówdzie mamy ciałka za dużo, lepiej ukryć niedoskonałości pod zabudowanym kostiumem.

Zacznijmy od bikini, dwuczęściowego kostiumu. Różnią się one fasonami „góry i „dołu”. Biustonosz może mieć formę halter bikini (miseczki w kształcie trójkątów, wiązane na szyi, zapinane lub zawiązywane na plecach), braletki (klasyczny staniczek), balkonetki (zabudowany biustonosz bez ramiączek) oraz bandeau (opaska zakrywająca biust).

W ostatnich latach na plażach pojawiło się monokini. Jest to kostium jednoczęściowy, ale z dużymi wycięciami, czyli dla osób szczupłych. Dobrym wyborem osób z nieco większą sylwetką będzie tankini. Jest to kostium złożony z zabudowanych majteczek oraz koszulki.

Zawsze niezawodny i dobrze się prezentujący na każdej figurze jest kostium jednoczęściowy.

Nie zapomnij też zapakować do walizki przewiewnego nakrycia głowy oraz pareo – chusty, która w razie potrzeby (np. wyjście do baru przy plaży) może zastąpić sukienkę czy spódnicę.

Po trzecie, okulary przeciwsłoneczne

W okularach przeciwsłonecznych nie tyle liczy się marka czy fason, co ich właściwości ochronne. Co prawda, kupując okulary renomowanych i drogich marek, masz pewność, że takie zabezpieczenia posiadają, jednakże nie musisz wydawać kilkuset czy więcej złotych. Wystarczy kupić okulary u dobrego optyka. Natomiast te kupowane na ulicznych straganach mogą przynieść więcej szkody niż pożytku. Dlatego, zanim wyjedziesz na słoneczną plażę, zrób rekonesans po sklepach i wybierz okulary z wysokim filtrem UV.

