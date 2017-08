Przy Wałach Chrobrego i nabrzeżu Łasztowni w Szczecinie zacumują m.in. cztery największe szkoleniowe żaglowce świata: Shtandart, Kruzenshtern, Dar Młodzieży i Mir, a także dwa żaglowce szkoleniowe marynarki wojennej: Cisne Branco z Brazylii oraz Shabab Oman 2 z Omanu. Po raz pierwszy w historii regat w wyścigu bierze udział jednostka z Bułgarii Royal Helena oraz z Portugalii Santa Maria Manuela.

Podczas finału regat w Szczecinie trzy jednostki będą obchodziły swoje rocznice: norweski żaglowiec Sorlandet 90 lat, fregata Dar Młodzieży 35 lat i Fryderyk Chopin – 25 lat.

Centrum Żeglarskie szacuje, że do stolicy Pomorza Zachodniego przypłynie ok. 2,5 tys. żeglarzy oraz przybędzie 2,5 mln turystów.

Miłośnicy żeglarstwa będą mogli zwiedzać pokłady największych żaglowców, a także wziąć udział w wielu atrakcjach przygotowanych przez miasto, w tym m.in. pokazie filmów poświęconych marynistyce, koncertach szantowych czy paradzie międzynarodowych załóg.

W programie regat znalazły się także koncerty na scenie zbudowanej przy Wałach Chrobrego. W sobotę publiczność zobaczy występ Andrei Bocellego z udziałem muzyków Filharmonii im. Mieczysława Karłowicza w Szczecinie oraz szczecińskiego Chóru Akademii Morskiej. W niedzielę, w Operze na Zamku Książąt Pomorskich, odbędzie się prawykonanie utworu symfonicznego Henriego Seroki "Odyssea" w aranżacji dyrygenta Krzysztofa Herdzina.

Muzeum Narodowe w Szczecinie przygotowało wystawę fotografii Marka Czasnojcia, prezentującą pół wieku historii polskiego żeglarstwa. Ekspozycji "Historia pod Żaglami" towarzyszyć będą plakaty ze zbiorów Narodowego Muzeum Morskiego w Gdańsku oraz pamiątki Akademii Morskiej w Gdyni.

Szczecińska Agencja Artystyczna przygotowała dla mieszkańców i turystów siedem specjalnych wydarzeń: Festiwal Orkiestr Dętych, V Festiwal Rzeźb z Piasku, Samba Port Festiwal, festiwal Travel Family poświęcony podróżom, zlot foodtracków, projekcje filmowe oraz X Międzynarodowy Festiwal Sztucznych Ogni.

Odwiedzający finał regat znajdą wszystkie najważniejsze informacje w bezpłatnej aplikacji na smartfony Sail Szczecin. Elektroniczny przewodnik zawiera m.in. aktualny program wydarzenia, mapę cumowania poszczególnych jednostek wraz z ich zdjęciem i krótkim opisem.

O ile jednak amatorzy żeglarstwa będą mieli zapewne powody do radości, o tyle kierowcy z pewnością znajdą powody do narzekań. W związku z regatami w mieście wprowadzono bowiem duże zmiany w organizacji ruchu drogowego, szczególnie w rejonie Wałów Chrobrego nad Odrą, wokół których koncentrować się będzie cała impreza. Od czwartku do 9 sierpnia część ulic zostanie całkowicie wyłączona z ruchu.

Bezpieczeństwa podczas finału regat będzie pilnowało przeszło 1,5 tys. policjantów i funkcjonariuszy mundurowych. Na terenie imprezy wprowadzony będzie zakaz lotu dronów oraz używania materiałów pirotechnicznych.

Wielki zlot zakończy się 8 sierpnia paradą jednostek pod żaglami na trasie między Międzyzdrojami a Świnoujściem.

W The Tall Ships Races biorą udział załogi złożone z grup młodych adeptów żeglarstwa, którzy będą zbierać morskie szlify na Bałtyku startując w trzech wyścigach o łącznej długości 1050 mil morskich: między Halmstad i Kotką, Turku i Kłajpedą oraz Kłajpedą i Szczecinem. Zwieńczeniem kilkutygodniowej rywalizacji na morzu będzie barwna parada załóg, przemierzająca ulice centrum Szczecina oraz ceremonia wręczenia trofeów w czterech klasach i w klasyfikacji generalnej.

Szczecin już po raz trzeci - podobnie jak w 2007 i 2013 roku - będzie gospodarzem finału The Tall Ships Races.

Regaty Wielkich Żaglowców są elitarnym spotkaniem wielu różnorodnych jednostek. Ich historia sięga roku 1938, kiedy to w Sztokholmie odbył się pierwszy zlot żaglowców z udziałem m.in. Daru Pomorza. Po wojnie po raz pierwszy regaty odbyły się w 1956 r. Polska bierze w nich udział od 1972 r.