"O Platynową Magnolię będą walczyły ekipy, które wygrywały w czterech ostatnich edycjach szczecińskiego festiwalu" - zapowiedział organizator pokazów fajerwerków Ryszard Suzdalewicz. Jak dodał, każdy zespół ma wystrzelić ponad 2 tys. "ładunków wysokich".

"Każda z firm pirotechnicznych zaprezentuje 15-minutowe widowisko. Pierwsza część nie należy do najłatwiejszych, będzie to ponad dwuipółminutowy pokaz do "Hungarian dance" Johannesa Brahmsa. Druga część to aranżacje własne do wybranej przez siebie muzyki" – wyjaśnił. Podczas festiwalu odbędzie się także specjalny pokaz polskiej ekipy.

Fajerwerki są odpalane z Wyspy Grodzkiej, a najlepszym miejscem do ich podziwiania są reprezentacyjne Wały Chrobrego.

Dotychczas na Pyromagic swoje pokazy prezentowali przedstawiciele m.in. Francji, Kanady, Włoch, Chin, Australii, Korei Południowej, Chorwacji, Meksyku czy Portugalii.

Pokazom sztucznych ogni towarzyszyć będą widowiskowe zawody strażackie Szczecin Firefighter Combat Challenge i festiwal Szczecin Music Live. W tym roku wystąpią na nim przedstawiciele folku, muzyki tanecznej oraz elektronicznej. Koncerty będą przeplatane konkursowymi pokazami fajerwerków.

W sobotę podczas festiwalu Pyromagic odbędzie się druga edycja turnieju Szczecin Water Show w dwóch dyscyplinach sportu: high divingu i flyboardingu. "High diving czyli akrobatyczne skoki do wody z wysokości 27 metrów to dyscyplina, która już gości na stałe na pływackich mistrzostwach świat i ma szansę stać się dyscypliną olimpijską w 2020 r. w Tokio. Flyboarding to loty hydro-odrzutowe" - wyjaśnił organizator konkursu Grzegorz Kujda.

"Turniej high divingu z udziałem 5 profesjonalnych sędziów będzie miał obsadę, która oceniana jest jako trzecia na świecie pod względem doświadczenia zawodników. Skoczkowie będą skakać ze specjalnie skonstruowanej wieży umieszczonej na Trasie Zamkowej. Zawodniczki będą oddawały skoki z wysokości 20 metrów, zawodnicy z 27 metrów" - powiedział.

"Wprowadzamy także dwie nowe dyscypliny, w których również odbywają się mistrzostwa świata: skoki na bombę, wykonywane z wysokości 4 metrów oraz skoki na pływającą poduszkę +blob+ połączone z akrobacjami. Planowane są także widowiskowe pokazy narciarzy wodnych" - dodał Kujda.

W sobotę rozpoczynają się także w Szczecinie II Morskie Żeglarskie Mistrzostwa Polski Samotników i Załóg Dwuosobowych Baltic Polonez Cup Race, które od poniedziałku przeniosą się do Świnoujścia.

Żeglarze samotnicy walczą o przechodni "Puchar Poloneza" - otrzymuje go kapitan jachtu, który w najkrótszym czasie pokona trasę regat. Trasa długodystansowego wyścigu od lat jest niezmienna: start w Świnoujściu, następnie minięcie lewą burtą grupy wysp Christianso na północ od Borholmu i meta w Świnoujściu. Wyścig odbywa się w formule non stop.