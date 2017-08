Dwie największe grupy obserwatorów zebrały się na placu parlamentarnym przed Pałacem Westminsterskim i na moście Westminsterskim. Zebrani pożegnali Big Bena oklaskami.

Zainstalowany w 1895 roku Big Ben wieńczy 96-metrową wieżę im. Elżbiety II, która jest jednym z najbardziej rozpoznawalnych symboli Londynu. Według badań brytyjskiej organizacji turystycznej to właśnie wieża jest prawdopodobnie najczęściej fotografowanym budynkiem w Wielkiej Brytanii.

Charakterystyczny dźwięk dzwonu, który odzywa się co godzinę, jest także m.in. sygnałem zapowiadającym najważniejsze serwisy informacyjne w programie czwartym radia BBC. Z kolei cztery mniejsze dzwony, które znajdują się na wieży, słychać w ciągu dnia co 15 minut.

W trakcie rozpoczynającego się w poniedziałek gruntownego remontu wieży, Big Ben zostanie poddany szczegółowej renowacji, a w efekcie tymczasowo wyłączony z użytku. Zapowiedź cichych czterech lat wzbudziła jednak niespodziewanie poważne kontrowersje, zmuszając do zabrania głosu nawet samą premier Theresę May, która zaapelowała w środę do spikera Izby Gmin Johna Bercowa o przemyślenie tej decyzji.

Brytyjski parlament zobowiązał się do ponownej analizy decyzji na początku września, kiedy posłowie wrócą do pracy po wakacyjnej przerwie.

Adam Wątróbski, który jest głównym architektem brytyjskiego parlamentu i nadzoruje modernizację budynku, podkreślił, że "uciszenie dzwonów jest absolutnie niezbędne".

"Jesteśmy świadomi, że turyści nie będą mogli ich posłuchać, ani zobaczyć, bo całość (zegara) będzie zasłonięta rusztowaniem. Najważniejsze jest jednak naprawienie i odnowienie (wieży) (...): teraz będziemy cierpieć, ale za to zabezpieczamy przyszłość" - przekonywał.

Wątróbski tłumaczył, że w tym czasie zegarmistrzowie przeprowadzą skrupulatny przegląd techniczny zegara, a zespół robotników zajmie się niezbędnymi pracami obejmującymi samą wieżę.

W trakcie remontu słynny Big Ben będzie odzywał się jedynie w wyjątkowych okazjach, w tym m.in. w rocznicę zakończenia I wojny światowej (Armistice Day), niedzielę pamięci o żołnierzach poległych w walce o ojczyznę (Remembrance Sunday), noc sylwestrową, a także w przypadku państwowego pogrzebu lub koronacji. Zgodnie z planami co najmniej jedna tarcza zegara będzie także zawsze odsłonięta, wskazując mieszkańcom Londynu prawidłowy czas.