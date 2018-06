Dokładnie 28 października 1918 roku proklamowano niepodległość Czechosłowacji. Historycy do dziś podkreślają, że był to akt niemal spontaniczny – "Czechosłowacki Komitet Narodowy przygotował ustawę o utworzeniu państwa czechosłowackiego i dwa dni później, w porozumieniu ze stołecznym garnizonem, przejął władzę". Granice nowego państwa nawiązywały do zasad historycznych (dawny obszar Królestwa Czeskiego), a jeśli nie było to możliwe – zasady etnicznej.

Pierwszym prezydentem został Tomáš Garrigue Masaryk, nazywany ojcem niepodległej Czechosłowacji – zasłynął m.in. powiedzeniem "Demokracja jest dyskusją". Z czasem zyskał przydomek "tatíček", czyli ojczulek. Był przy tym najdłużej urzędującym prezydentem Czechosłowacji.

Z okazji setnej rocznicy powstania niepodległej Czechosłowacji w 2018 roku uroczystościom, wystawom i imprezom nie będzie końca – zorganizowano je w całym kraju. Dziennik.pl wybrał najciekawsze z nich.

Praga – to tam odbędzie się duża część wydarzeń. Największym z nich będzie "Założona w 1918 roku", na którą złożą się m.in. wystawa czesko-słowacka o wspólnej historii i ważnych wydarzeniach dla obu krajów. Zobaczyć będzie można m.in. Złotą Bullę Sycylijską i List majestatyczny.

Specjalne wystawy odbędą się także m.in. w Galerii Narodowej (pod hasłem "Pierwsza Republika") i Narodowym Muzeum Techniki ("Made in Czechoslovakia").

Ważnym punktem obchodów będzie uroczysta parada wojskowa 28 października w centrum Pragi. Oprócz nowoczesnego sprzętu wojskowego, na widzów czekają także pokazy historycznej techniki z lat 1918-1920.

A co zaplanowano w mniejszych miastach i regionach? (Obowiązuje kolejność alfabetyczna)

Brno – zagości tam festiwal Re:publika (do 17 czerwca), który przypomni to, czego kraj doświadczył podczas 100 lat swego istnienia, w tym m.in. niezapomniane osobowości, słynne zwycięstwa, użyteczne wynalazki i dzieła sztuki. Zobaczyć będzie można m.in. wystawę światowej sławy malarza secesyjnego "Alfons Mucha: Dwa światy"; po raz pierwszy jednocześnie majestatyczny cykl Epopeja Słowiańska i najobszerniejszą z dotychczas prezentowanych na świecie kolekcji plakatów artysty. Wystawa prezentowana będzie do 31 października.

Niebywałą gratką jest także Dance Brno 100 (potrwa do 16 czerwca), czyli największe spotkanie światowych zespołów tanecznych na terenie Europy Środkowej. Pod jednym dachem wystąpią grupy z państw-spadkobierców Monarchii Habsburgów.

Jesioniki – w uzdrowisku Karlova Studánka odbędzie się (11 sierpnia) tradycyjny festiwal gastronomiczny. Oprócz degustacji regionalnych przysmaków, będą m.in. koncerty, imprezy i workshopy.

W tym samym rejonie będzie można także zobaczyć ekskluzywne historyczne pojazdy – Trofeo Nike Jeseniky, to o nim mowa, odbędzie się od 7 do 9 września. Maszyny przyjadą nie tylko z Czech, ale także ze Słowacji, Polski, Niemiec, Francji, Anglii i Luksemburga.

Międzynarodowy rajd zabytkowych samochodów Beskyd Rallye – największa tego typu impreza w środkowej Europie – zorganizowano od 26 do 28 lipca. Trasa, co też już wiadomo, wiedzie przez malownicze miasteczka Beskidów.

Liberec – w planach jest m.in. dzień tematyczny (przypadnie 28 października) i wystawa honorowych obywateli miasta.

Ołomuniec – od 20 września 2018 do 27 stycznia 2019 zaprasza do Muzeum Sztuki na wystawę "Czas przełomu 1908-1928, Między niepokojem a szczęściem: narodziny nowoczesnego Środkowoeuropejczyka".

Ostrawa zaprasza z kolei na Dni NATO i Dni Sił Powietrznych Republiki Czeskiej, czyli największe tego typu show w Europie! 15-16 września będzie można zobaczyć najnowocześniejszą technikę i wyposażenie czeskiej armii, a także armii innych państw będących członkami NATO. Imprezy towarzyszące rozpoczną się już 12 września (dzień z dokumentami Telewizji Czeskiej i np. biesiada z pilotami).

Pilzno - kulminacyjny punkt obchodów rocznicowych będą stanowić Pilznieńskie Uroczystości Powstania Republiki. 27 i 28 października chętni za darmo lub za symboliczną opłatą wejdą do muzeów, galerii i zabytkowych obiektów. Wieczorem będą mogli wziąć udział w paradzie z lampionami – część jej uczestników będzie przebrana w stroje z czasów Pierwszej Republiki.

Zaplanowano także ekspozycję "Sto lat republiki oczami pięciu pokoleń" – do 31 października w centrum wystawowym DEPO2015 kilka tysięcy fotografii zilustruje ówczesny styl życia, design i przedmioty codziennego użytku.

Śląsk Opawski – tu warto zajrzeć przede wszystkim 22 września na akcję Światła nad bunkrami, podczas której oświetlone będą zabytkowe fortyfikacje przygranicze.

Zlin (wschodnie Morawy) – na 27 września zaplanowano uroczysty koncert w Filharmonii Bohuslava Martinů, z kolei 25 października – w Centrum Kongresowym.

