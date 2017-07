Najlepsze plaże i wioski nudystów w Polsce i zagranicą

Chałupy

Chałupy i Łeba, Polska W Polsce mamy całkiem zacną tradycję praktykowania naturyzmu. Pierwsze wydzielone i zamknięte tego typu miejsca powstały jeszcze przed Drugą Wojną Światową. Do dziś nad Morzem Bałtyckim bez ubrania można legalnie wypoczywać na plażach w Dębkach, Międzyzdrojach czy Piaskach. A dzięki hitowi lata 1985 „Chałupy Welcome To” to właśnie ta miejscowość najbardziej kojarzy się z nudyzmem w naszym kraju. W Chałupach znajdziemy niemal 4-kilometrowy odcinek przeznaczony dla nudystów. Dzięki temu, że plażę otaczają sosny i tworzą swoisty zagajnik, warunki do opalania topless są idealne.



W czerwcu do grona miejscowości oferujących plaże nudystów dołączyła Łeba - specjalnie wyznaczone miejsce powstało w odpowiedzi na liczne zapytania wczasowiczów. Ten specjalnie oznakowany, 300-metrowy odcinek znajduje się po zachodniej stronie Portu Jachtowego, na lewo od ulicy Turystycznej. To pierwsza plaża w Polsce, której inicjatorem była gmina, Łeba.