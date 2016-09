Wakacje na bogato, czyli najbardziej ekskluzywne miejsca na spędzenie urlopu

Boskie wakacje w księstwie Monako



Jak przystało na małe państwo i miasto w jednym, możecie oczekiwać od niego ogromnej ilości atrakcji. Gospodarka Księstwa Monako oparta jest na usługach finansowych, turystyce oraz handlu nieruchomościami. To trzy podstawowe dobra rządzące światem biznesu. Jadąc tam w podróż marzeń pamiętajcie o zabraniu aparatu fotograficznego i karty kredytowej, która pozwoli wam ominąć kolejki do kas muzeów, ogrodów botanicznych i oceanarium, z których Monako słynie – bilety zarezerwujecie online płacąc kartą kredytową. Monte Carlo to dzielnica Monako, która była tłem dla filmów o Jamesie Bondzie. Casino de Monte-Carlo pojawiło się również w filmie Ocean's Twelve. Nawet jeżeli nie macie w sobie żyłki hazardzisty, warto zobaczyć to miejsce. Nieco zabytkowe, ale w dalszym ciągu warte odwiedzenia jest oceanarium zwane „Oceanographic Museum of Monaco”. Według użytkowników TripAdvisor, to jedno z najważniejszych miejsc do zobaczenia. Kolejną atrakcją jest ogród botaniczny Exotique Le Jardin. To unikalny egzotyczny ogród, posiadający jedyną w swoim rodzaju imponującą jaskinię, która jest głównym punktem programu zwiedzania. Monako to miejsce o dwóch twarzach. W dzielnicy La Condamine odpoczniecie bliżej przyrody, zobaczycie pałac księcia oraz spędzicie czas w uzdrowisku. Natomiast Monte Carlo będzie miejscem dziesiątek atrakcji, zabytkowych budynków, nowoczesnych kasyn. Świadczy o tym znana opera de Monte-Carlo będąca jednym z architektonicznych „must have” dzielnicy. Trzy lata temu zawitał tam międzynarodowy rajd Gumball 3000, który gromadzi najdroższe auta świata, celebrytów oraz gwiazdy kina i muzyki. Inne ciekawostki, które oddają w pełni klimat Monako, to fakt, że obywatele tego Państwa należą do najbardziej zadowolonych mieszkańców Europy. Nic w tym dziwnego, PKB na jednego mieszkańca przekracza 150 tysięcy dolarów i jest najwyższy na świecie. Planując podróż do Monako warto zajrzeć na oficjalną stronę tego miasta- państwa: http://www.visitmonaco.com/

Wakacje na bogato, czyli najbardziej ekskluzywne miejsca na spędzenie urlopu / Shutterstock

Wyspy Kanaryjskie i podróż marzeń z filmami akcji w tle

Planując wakacje marzeń w stylu gwiazd Hollywood warto zapoznać się z ofertą wysp Kanaryjskich. Jedna z siedmiu wysp archipelagu Las Palmas de Gran Canaria, była planem zdjęciowym współczesnych filmów akcji i amerykańskich westernów. Najprawdopodobniej ma to związek z charakterystyczną florą i górzystym terenem, który w pewnym stopniu przypomina dziki zachód. Wśród znanych produkcji filmowych znajdziemy szóstą część „Fast and Furious” z roku 2013 oraz „Clash of the Titans” z roku 2010. Największą popularność wyspie przyniósł Clint Eastwood i jego „Za garść dolarów” i „Za kilka dolarów więcej”. Gran Canaria i jej górzyste tereny pochodzenia wulkanicznego oraz cudowne plaże przyciągają większość zamożnych turystów. Wyspa oferuje aż 6 pięciogwiazdkowych hoteli. Wśród atrakcji historycznych, które trzeba zobaczyć jest dom Krzysztofa Kolumba umiejscowiony w zabytkowym centrum. Północną część miasta wyróżnia duże zagęszczenie ciekawych architektonicznie budynków oraz mnóstwo sklepów i restauracji. Każda z pozostałych wysp Kanaryjskich ma do zaoferowania atrakcje pokroju zabytkowych budynków z XVII wieku. A Santa Cruz de Tenerife cieszy się popularnością również ze względu na doroczny festiwal zwany WOMAD, czyli World of Music, Art and Dance.

Wakacje na bogato, czyli najbardziej ekskluzywne miejsca na spędzenie urlopu / Shutterstock

Ekskluzywny relaks? Tylko na Costa Brava!

Morze Śródziemne i Costa Brava, to kolejny punkt wakacyjny na mapie Europy zachodniej. Znowu jesteśmy w Hiszpanii, która oferuje najlepszą pogodę stosunkowo blisko Polski. Ten region znajduje się niedaleko granicy z Francją. Do Marsylii jest dosłownie 4 godziny drogi autem. Przyjrzyjmy się jednemu z kurortów - Santa Susanna. To co wyróżnia to miejsce to przede wszystkim duża ilość luksusowych hoteli oraz ośrodków SPA. Miłośnicy wyszukanych zabiegów upiększających z pewnością będą zadowoleni. Amatorzy tenisa również znajdą coś dla siebie, podobnie fani sportów wodnych nie będą mogli narzekać na brak rozrywek. Ten kurort zapewni im mnóstwo rozrywek pełnych adrenaliny.

Wakacje na bogato, czyli najbardziej ekskluzywne miejsca na spędzenie urlopu / Shutterstock

Capri – jak w bajce

Mała włoska wyspa Capri już za czasów starożytnego Rzymu była miejscem wypoczynku władców i bogaczy. Świadczą o tym liczne zabytkowe wille stworzone między innymi przez cesarza Tyberiusza. Główną atrakcją turystyczną tego miejsca są groty: lazurowa, biała i Meravigliosa. Antyczna wyspa doczekała się rejonu, który słynie z luksusowych butików oraz sklepów jubilerskich. Na Capri można również królewsko zjeść. Znajduje się tam restauracja mająca dwie gwiazdki Michelina - L'Olivo, mieszcząca się w hotelu Capri Palace. Co ciekawe, w tym samym miejscu jest lokal o nazwie iL Riccio, posiadający jedną gwiazdkę Michelin. Rywalizacja obu lokali gastronomicznych, zgodnie z prawami rynku służy ciągłemu podnoszeniu jakości ich usług. Niewątpliwie jest to jedna z najbardziej luksusowych Włoskich wysp, oferująca niezapomniane widoki. Zadbał o nie niemiecki magnat, który ufundował stworzenie malowniczej trasy spacerowej Via Krupp. Prawo panujące na całej wyspie bardzo ceni spokój mieszkańców i szanuje tamtejsze zabytki.

Ekskluzywne wakacje wcale nie muszą wychodzić poza stary kontynent. Jeżeli chcesz wypocząć jak król, zaplanuj podróż na jedną z wysp lub miejscowości odwiedzanych przez hollywoodzkie gwiazdy kochające luksus, a takich miejsc na południu Europy nie brakuje.