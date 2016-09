Kolacja w ciemnościach?

5 wyjątkowych miejsc idealnych na romantyczny wieczór / Shutterstock

Kolacja przy świecach tworzy niezwykłą atmosferę. A może by pójść o krok dalej i zjeść posiłek w ciemnościach? Komu mało wrażeń, warto nadmienić, że w restauracjach tego typu serwowane dania pozostają tajemnicą do samego końca. Jedyne, co można zrobić wcześniej, to zastrzec wybór menu wegetariańskiego.

Wyobraźcie to sobie… Kelner w noktowizorze stawia przed wami talerze. Nie wiecie, czy przystawkę trzeba zjeść łyżką czy widelcem. Jesteście zdani wyłącznie na zmysł dotyku, węchu i, co najważniejsze, smaku. W ciemnościach wyostrzają się pozostałe zmysły, dlatego nawet danie, którego już kiedyś próbowaliście, może was zaskoczyć nową nutą smakową.

Kolacja w ciemności jest świetnym pomysłem na romantyczny wieczór. Zapewni wam niezapomniane wrażenia, a jednocześnie nastroi na resztę wspólnie spędzanych chwil.

1. Elegancki ubiór **

2. Element zaskoczenia *****

3. Ryzyko *

4. Temperatura randki *****

5. Cena ***

6. Pierwsza randka: NIE

Kulinarna randka w niebie

Wyobraź sobie kolację z winem, doskonałym jedzeniem i nastrojową muzyką, ale bez świec. Dlaczego? Ponieważ to spotkanie odbylibyście w niebie. I to dosłownie. Kolacja na wysokości dostarczy niezapomnianych wrażeń. Jedzenie i niesamowite widoki to połączenie idealne, szczególnie na ciekawą przygodę i jednocześnie randkę.

Przy takiej niespodziance istnieje jednak ryzyko, że zaproszona osoba ma lęk wysokości. Nie jest to zatem najlepszy pomysł na pierwszą randkę.

1. Elegancki ubiór *

2. Element zaskoczenia *****

3. Ryzyko ***

4. Temperatura randki ****

5. Cena *****

6. Pierwsza randka: TAK

A może gotowanie na żywo lub warsztaty kulinarne?

Wspólne warsztaty kulinarne w ramach randki? Dlaczego nie! Warsztaty sushi, zgłębianie tajemnic kuchni meksykańskiej, a może dania z afrodyzjakami? Szczególnie te ostatnie podkręcą temperaturę tej, być może nieco praktycznej, ale zawsze randki.

Warsztaty kulinarne to pomysł na randkę dla par, które znają się dłużej. Jeśli chcesz zaskoczyć nowopoznaną osobę wyjątkowym klimatem kolacji, ale jednocześnie nie fundować jej konieczności przygotowywania całego posiłku z filetowaniem ryb włącznie, jest na to rada. Istnieją restauracje, w których będziecie mogli sami zrobić makaron do włoskich dań albo ugotować orientalną zupę z ulubionymi przyprawami i dodatkami w stojącym przed wami kociołku.

Kolację możecie przygotować także na specjalnym grillu lub płycie, zamontowanej na środku stolika. Produkty są już odpowiednio przygotowane i zamarynowane. Wam pozostanie tylko wybór ulubionych składników i skomponowanie z nich dania.

1. Elegancki ubiór **

2. Element zaskoczenia ****

3. Ryzyko *****

4. Temperatura randki ***

5. Cena **

6. Pierwsza randka TAK/NIE

Randka w restauracji – odkryjcie nowe smaki

Nie wiesz, o co chodzi z tym glutenem, a celiakia brzmi jak nazwa kwiatka doniczkowego? Restauracje dla bezglutenowców, podobnie jak menu wegetariańskie i wegańskie, mogą stanowić dla was kopalnię nowych smaków. Kotlety z buraka, czerwonej fasoli, komosy ryżowej czy soczewicy to ciekawa alternatywa dla mięsa, a ciasta na bazie kaszy jaglanej zaskoczą smakiem zbliżonym do tradycyjnych wypieków z dodatkiem mąki pszennej.

Z nietuzinkowych restauracji na randkę na uwagę zasługują także miejsca serwujące raw food. Spaghetti z surowej cukinii albo tortilla w liściach sałaty z pewnością zaskoczy smakiem.

Wege i raw food nie brzmią kusząco? Poszukaj restauracji, w której serwowane są chińskie pierożki dim sum gotowane na parze. Istnieje duże prawdopodobieństwo, że przypadną do gustu nawet najbardziej wybrednej kulinarnie osobie.

Może zainteresuje was także ruch Slow Food i restauracje, które otrzymały jego rekomendację. Potrawy przygotowane z wykorzystaniem techniki slow cookingu zyskują zupełnie nową jakość pod względem smaku i wartości odżywczych. Takie dania powstają z produktów najwyższej jakości.

1. Elegancki ubiór ***

2. Element zaskoczenia ****

3. Ryzyko **

4. Temperatura randki ***

5. Cena **

6. Pierwsza randka: NIE

Zarezerwuj stolik w domu

Jedzenie dostarczone nawet z ekskluzywnej restauracji nie będzie smakowało tak dobrze, jak przygotowane na miejscu. Ale kto powiedział, że żeby zasmakować dań najwyższej jakości w najświeższej postaci musicie ruszać się z domu?

Zaskocz ukochaną osobę i zamów kucharza, który ugotuje dla was kolację. Nie zdradzaj pomysłu od razu. Przygotujcie się na randkę i przed samym wyjściem poinformuj, że jednak zostajecie w domu. Powód tego stanu rzeczy na pewno mile zaskoczy twoją drugą połówkę.

Zadbaj wcześniej o takie szczegóły, jak świece czy zastawa lub upewnij się, że kucharz dotrze z odpowiednim wyposażeniem, a po twojej stronie pozostanie tylko zakup kwiatów lub wina. Nawet bez umiejętności kulinarnych możesz podać wyśmienitą kolację w domu. Nie martw się, że kucharz zepsuje atmosferę. Nie zabawi zbyt długo, gdyż wszystko będzie miał wcześniej przygotowane do ostatecznego przyrządzenia dań.

1. Elegancki ubiór ***

2. Poziom zachwytu *****

3. Ryzyko ***

4. Temperatura randki *****

5. Cena ****

6. Pierwsza randka NIE

