Golf nad Bałtykiem

Wypoczynek w okolicach Trójmiasta większości turystów kojarzyć się może przede wszystkim z plażowaniem, w drugiej kolejności - ze zwiedzaniem. Ale coraz więcej spośród wyjeżdżających nad polskie morze decyduje się na różnego rodzaju aktywność fizyczną - od jazdy na rowerze po nadmorskich promenadach, przez ćwiczenia na świeżym powietrzu, po tenis czy właśnie grę w golfa.

Zarówno ci, którzy postanowili postawić pierwsze kroki w tym sporcie, jak i ci, którzy już zasmakowali w jego urokach, planując urlop nad Bałtykiem, mogą tak wybrać lokalizację, by mieć możliwość korzystania z walorów coraz liczniej działających pól golfowych. Jedno z nich, a do tego jedno z najlepiej ocenianych, znajduje się w Pętkowicach koło Wejherowa. Sierra Golf Club to pełnowymiarowe 18-dołkowe pole mistrzowskie, gdzie aż 26 stanowisk jest osłoniętych przed deszczem. Ale poza tym oferuje również coś dla początkujących - 9 dołków treningowych w ramach Akademii Golfa.

Doceniane przez graczy za wspaniałe widoki (położone na terenie Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego), ale również wymagające wyzwania, wiele strumieni czy stawów.

Jeśli chodzi o logistykę, to pole w Pętkowicach ma wszystko to, co potrzeba - bliskość lotniska w Gdańsku, dojazd autostradą A1, a także sąsiedztwo gdyńskiego portu promowego. Oferuje również możliwość wynajęcia noclegu dla tych, którzy cały swój wyjazd ustawiają pod znakiem golfa.

Golf na Warmii

W golfa można grać również wśród czystych warmińskich jezior i dzikich lasów. Właśnie tam, ledwie 10 minut drogi od Olsztyna, położone jest pole zaprojektowane przez jedną z najbardziej znanych pracowni architektów golfowych - Hawtree Ltd. z Wielkiej Brytanii. Pole liczy sobie 18 dołków, ale wydzielona jest również 6-dołkowa wersja dla początkujących. Przyznać trzeba jednak, że ze względu na liczne naturalne przeszkody jest to jedna z trudniejszych lokalizacji zmagań golfistów.

Niezaprzeczalnym walorem pola w Naterkach jest lokalizacja i otoczenie warmińskiej przyrody, a także bliskość jezior. Mazury Golf & Country Club oferuje, poza samym polem golfowym, również noclegi czy porady trenerów. A dla tych, którzy poza golfem chcieliby poznać atrakcje okolicy, czeka z jednej strony malowniczy Olsztyn, z drugiej - mnogość jezior oraz lasów.

Golf w górach

Nie wszyscy jednak latem swe szlaki układają tak, by znaleźć się w pobliżu morza czy jezior. Miłośnicy gór również mogą skorzystać z uroków gry w golfa - takie pola zazwyczaj zyskują jeśli chodzi o walor widokowy. Przykładem jest pole golfowe w Szczytnej w Kotlinie Kłodzkiej. Lokalizacja pomiędzy Polanicą Zdrój a Dusznikami Zdrój wskazuje, że golfiści zdobywać będą kolejne dołki, podziwiając piękne widoki na góry stołowe.

Jeśli więc ktoś w przerwie między górskimi wędrówkami postanowi wybrać się na golfa, czekać na niego będzie 9-dołkowe pole (w przyszłości ma zostać rozbudowane tak, by stać się pełnowymiarowym 18-dołkowym polem), a także restauracja. To świetne miejsce, by swą przygodę z golfem zacząć - można wynająć instruktora i popróbować machania kijem pod jego czujnym okiem. Z uroków gry w golfa skorzystają tam zarówno ci, którzy sprzęt wożą ze sobą, jak i ci, którzy zechcą go na miejscu wypożyczyć.

Golf w Bieszczadach

"A może rzucić wszystko i wyjechać w Bieszczady..." - nawet, jeśli ma to dotyczyć jedynie wakacyjnego wypadu, Bieszczady zdecydowanie warte są grzechu i urlopu. Ale także w tym regionie, kojarzącym się z pieszymi wędrówkami i dzikimi szlakami, są miejsca, w których można pograć w golfa. W Arłamowie działa 9-dołkowe ciekawe pole, które oferuje coś zarówno dla początkujących, jak i dla zaawansowanych.

Pole mieści się przy czterogwiazdkowym hotelu Arłamów i oferuje graczom mocno pofałdowane greeny, a to oznacza, że na monotonię z pewnością nie da się tu narzekać. Na początkujących i doskonalących swoje umiejętności czekają instruktorzy, a na spragnionych górskiej atmosfery - zapierające dech w piersiach widoki na okolicę doliny Jamna.

Golf nie wymaga specjalnego przygotowania fizycznego czy teoretycznego - na pierwszą lekcję może umówić się każdy, kto szuka urozmaicenia w czasie wolnym lub chciałby spróbować swoich sił w tej właśnie aktywności. Przeszkodą nie jest wiek czy brak doświadczenia. Tym bardziej, planując wakacje czy już na nie zmierzając, warto rozważyć odwiedzenie jednego z pól golfowych.