Wymagania dotyczące uzyskania konkretnej liczby gwiazdek przez dany hotel określa rozporządzenie Ministra Sportu i Turystyki z 2011 roku. I tak np. obiekty, które mają co najmniej trzy gwiazdki, muszą mieć "górną osłonę nad wejściem głównym", a te cztero- i pięciogwiazdkowe - również nad podjazdem do obiektu. Hotele z dwóch najwyższych półek muszą mieć również strzeżony garaż lub parkin dla gości.

Ciekawe są ustalenia dotyczące instalacji i urządzeń technicznych. Mówią one, że o ile w hotelach jedno- i dwugwiazdkowych w częściach wspólnych (czyi np. w restauracjach czy holach) działać może wentylacja grawitacyjna (czyli standardowy "wyciąg"), o tyle w trzygwiazdkowych musi to już być wentylacja mechaniczna, z zasady skuteczniejsza. Najwyższa półka obiektów musi się pochwalić klimatyzacją albo urządzeniami, które będą w stanie zimą zapewnić temperaturę powyżej 20 stopni Celsjusza, a latem - poniżej 24 stopni. W pokojach podział jest nieco prostszy: 4 i 5 gwiazdek - klimatyzacja, pozostali - wentylacja grawitacyjna lub mechaniczna. Hotele pięciogwiazdkowe muszą mieć również windę - nawet, jeśli budynek ogranicza się do dwóch kondygnacji. W obiekcie trzygwiazdkowym musimy się przygotować na to, że do pokoju na drugim piętrze będziemy mogli dotrzeć wyłącznie po schodach.

Najciekawsze jednak z punktu widzenia gości są wymagania dotyczące pokojów. Otóż w hotelu z jedną gwiazdką pokój dwuosobowy musi mieć powierzchnię co najmniej 10 metrów kwadratowych. Liczba ta rośnie o dwa metry wraz z każdą nową gwiazdką, w efekcie "dwójka" hotelu pięciogwiazdkowym ma już 18 metrów. Najlepsze hotele muszą mieć w ofercie również apartament z salonem o powierzchni co najmniej 25 metrów kwadratowych, sypialnią z łazienką oraz częścią wejściową z wydzielonym WC. Co ważne, od 3 gwiazdek w górę wszystkie pokoje muszą mieć własną łazienkę i toaletę.

Co do wyposażenia, to tylko obiekty z 4 i 5 gwiazdkami zapewniają w pokoju stolik oraz fotele lub kanapę, a także minibar lub lodówkę. Sejf to domena hoteli pięciogwiazdkowych. Wybierając nocleg w miejscu z co najmniej trzema gwiazdkami, możemy liczyć na butelkę wody dla każdego gościa, a także... dywanik przy kabinie prysznicowej albo wannie. O ile lustro czy mydelniczka musi być w każdym hotelu, o tyle uszarka do włosów wymagana jest w tych z 4 i 5 gwiazdkami. Ręczniki kąpielowe zapewniają obiekty od 3 gwiazdek wzwyż, a te z 5 gwiazdkami - również płaszcz kąpielowy.

Hotele najlepsze, czyli z 4 lub5 gwiazdkami muszą sprzedawać gościom ciepłe napoje przez całą dobę, usługę bagażową, a także możliwość zamówieni kwiatów. Już co najmniej trzy gwiazdki obligują do posiadania w ofercie kosmetyków i środków higieny osobistej czy dostarczania posiłków do pokoju.

A teraz dodatkowe atrakcje: już co najmniej trzy gwiazdki wymagają, by w hotelu była restauracja (lub w odległości do pół kilometra) i by była możliwość zamówienia prania; gdy gwiazdki są 4 lub 5, muszą być co najmniej dwa rodzaje usług odnowy biologicznej, np. basen, sauna, siłownia, solarium, masaże, do tego ręczniki i pościel muszą być wymieniane codziennie. W innym wypadku wymiana taka następuje do 3 dni.