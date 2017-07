Wydaje ci się, że o Mazurach wiesz już wszystko? Jeziora znasz jak własną kieszeń i uważasz, że niewiele informacji dotyczących tego regionu jest Cię w stanie zaskoczyć? Aby odkryć nieznane fakty o Mazurach i lepiej poznać tę część naszego kraju, warto zapoznać się z poniższymi ciekawostkami oraz z e-bookiem przygotowanym przez sieć hoteli AccorHotels.

Mazury są Krainą Tysiąca Jezior – ale czy na pewno?

Mazury potocznie określa się mianem Krainy Wielkich Jezior Mazurskich lub Krainy Tysiąca Jezior. O ile pierwsza nazwa nikogo nie dziwi, to druga lekko przekłamuje rzeczywistość. Na Mazurach można doliczyć się bowiem ok. 2 600 jezior, czyli prawie 3 razy więcej niż zwykło się sądzić. Ciekawe, ile dni trzeba by było poświęcić, aby zobaczyć je wszystkie.

Gdzie znajdują się największe oraz najdłuższe jezioro w Polsce?

Mazurskie jeziora wyróżniają się także na tle innych polskich zbiorników wodnych. Na Mazurach znajduje się największe jezioro w Polsce. To oczywiście Śniardwy, o powierzchni aż 113,8 km2. W Krainie Wielkich Jezior leży również najdłuższe jezioro w Polsce, czyli Jeziorak, którego długość to ok. 27,45 km.

Gdzie spotkasz potomków dzikich koni?

Tarpany to wymarły ponad 200 lat temu gatunek dzikich koni, które dawniej zamieszkiwały leśne tereny Europy. Na szczęście obecnie można jeszcze spotkać potomków tych dzikich zwierząt. Gdzie ich szukać? Na półwyspie Popielińskim, gdzie w naturalnych warunkach żyją 4 tabuny koników polskich. Ich historia jest burzliwa, warto poznać ją lepiej i zobaczyć te wyjątkowe dzikie konie na żywo.

Tutaj poczujesz historię na każdym kroku!

Mazury poza wspaniałymi krajobrazami obfitują w miejsca, które na stałe zapisały się na kartach historii Polski. Dwa warte uwagi każdego historyka obiekty to na pewno tereny Grunwaldu, gdzie w 1410 roku odbyła się pamiętna, bitwa oraz Wilczy Szaniec, czyli znajdująca się w środku lasu kwatera Hitlera. Co ciekawe, żeby ukryć kwaterę, twórcy uzupełnili ubytki w drzewostanie atrapami drzew zrobionymi z rur. Dla bardziej naturalnego efektu rury pokryto siatką imitującą liście.

Czy w Polsce można znaleźć piramidę?

Choć piramidy kojarzą się głównie z Egiptem, w Polsce również można jedną odnaleźć. Na Mazurach w miejscowości Rapa znajduje się grobowiec rodziny barona Friedricha von Fahrenheita. Wzorowany na egipskich piramidach ma wysokość prawie 16 metrów. O polskiej piramidzie powstało wiele wierzeń i legend. Niektórzy ludzie wierzą, że piramida ma właściwości lecznicze, inni uważają, że w jej wnętrzu występują duże zakłócenia pola magnetycznego.

Gdzie krzyk słychać najgłośniej?

Już od ponad 20 lat w miejscowości Gołdap na Mazurach odbywa się Międzynarodowy Konkurs Krzyku. Wydarzenie to jest jednym z nielicznych tego typu konkursów na świecie. By wziąć w nim udział, na Mazury przyjeżdżają nie tylko mieszkańcy Polski, ale również obcokrajowcy. Na czym polega konkurs? Wystarczy przez 5 sekund krzyczeć do specjalnej aparatury. Najlepsze wyniki przekraczały wartość 138 dB.

To tutaj przylatują bociany!

Mała mazurska miejscowość Żywkowo nazywana została bocianią wsią. Co roku do tego urokliwego miejsca przylatuje blisko 100 bocianów, a odlatuje ich jesienią dwa razy więcej. Jeśli chcesz zobaczyć bociany z bliska, najlepiej obserwować je ze specjalnej platformy widokowej w Żywkowie.

Czy można być w trzech miejscach jednocześnie?

Chociaż bilokacja, czyli zdolność do znajdowania się w dwóch miejscach jednocześnie, jest niedostępna dla zwykłych śmiertelników, można jednak spróbować nagiąć rzeczywistość, aby przez chwilę poczuć się jak superbohater. Jedną z możliwości jest stanie na granicy dwóch miast lub krajów. Czy można za to być w trzech miejscach jednocześnie? Teoretycznie tak, na Mazurach znajduje się najbardziej wysunięty na północny-wschód punkt województwa warmińsko-mazurskiego, gdzie schodzą się granice trzech państw – Litwy, Rosji i Polski.

Gdzie w Polsce żubry żyją na wolności?

Na terenie Puszczy Boreckiej na Mazurach znajduje się Ośrodek Hodowli Żubrów. Jest to drugi co do wielkości ośrodek tego typu w Polsce. Największą atrakcją dla turystów jest możliwość oglądania z platformy widokowej żubrów np. podczas karmienia. Na początku zwierzęta żyły w zagrodach, dopiero kiedy uciekły z nich do lasu, zdecydowano, że powinny przebywać na wolności w swoim naturalnym środowisku.

Skąd pochodzi nazwa Mazury?

Dla niektórych zaskoczeniem może być pochodzenie nazwy „Mazury”. Słowo wywodzi się od przedrostka „maz-”, który znaczył „smolić” (dawniej rzeczownik „maź” oznaczał smołę). Poprzez połączenie przedrostka „maz-” z przyrostkiem „-ur” powstało określenie na smolarzy zamieszkujących tereny leśne w tym regionie i to właśnie od nich pochodzi nazwa Mazury.