Paszport wymagany na każdym kroku

Przyda Ci się on nie tylko na lotnisku. Miej go zawsze przy sobie, nie zostawiaj go w hotelu. Ze względu na wzmożone kontrole bezpieczeństwa możliwe jest, że będziesz go potrzebował dosyć często, by potwierdzić swoją tożsamość. Nawet chcąc kupić kartę lokalnego operatora komórkowego, by uniknąć wysokich kosztów roamingu (cena takiej karty SIM to ok 300 rubli), zostaniesz zapytany o ten dokument.

Nie bądź też zdziwiony, gdy próbując skorzystać z publicznego Wi-Fi, będziesz musiał podać swój numer telefonu. W Rosji Internet jest monitorowany, a Ty nie możesz z niego korzystać incognito.

Nie podróżuj metrem po Moskwie i Sankt Petersburgu podczas godzin szczytu, bo może to być jedno z najgorszych przeżyć w Twoim życiu. Pamiętaj, by na schodach ruchomych zawsze stać po prawej stronie, lewa jest bowiem tą szybszego ruchu. Jeśli planujesz często przemieszczać się komunikacją miejską, warto kupić kartę „Troika”.

Po wyjściu z lotniska spotkasz taksówkarzy oferujących swoje usługi. Jeśli chcesz zaoszczędzić trochę pieniędzy, skorzystaj z Ubera czy Yandexa. – Korzystanie z aplikacji dla taksówek ma także pewne zalety jeżeli chodzi o bezpieczeństwo, ponieważ będziesz miał podgląd trasy oraz poznasz imię i nazwisko swojego kierowcy – mówi Eugene Lonski, Country Manager AirHelp Russia.

Na lotnisku 3 godziny wcześniej

Ze względu na zwiększone kontrole bezpieczeństwa, zaplanuj swój dzień tak, by na rosyjskich lotniskach pojawiać się co najmniej 3 godziny przed planowanym odlotem. Będziesz miał wówczas pewność, że zdążysz na swój samolot oraz unikniesz zbędnego stresu.

– Na rosyjskich lotniskach istnieją podwójne kontrole bezpieczeństwa. Pierwsza bezpośrednio przy wejściu na halę lotniska, a następna po odprawie. Ten proces zapewnia dodatkowe bezpieczeństwo, ale jest również czasochłonny, więc upewnij się, że przybędziesz na lotnisko na długo przed odlotem. Nie będziesz mógł się ubiegać o odszkodowanie, jeżeli nie zdążyłeś na samolot z powodu kolejek do kontroli bezpieczeństwa – wyjaśnia Lonski.

Jako ekspert ds. podróżowania po tym kraju, Eugene Lonski podkreśla również znaczenie posiadania wydrukowanej karty pokładowej, ponieważ wersje elektroniczne nie są tam jeszcze dozwolone. Jeśli podróżujesz z bagażem podręcznym i chcesz uniknąć odprawy na lotnisku, możesz odprawić się online w aplikacji, ale musisz przeskanować i wydrukować swoją kartę pokładową w kiosku przed kontrolą paszportową.