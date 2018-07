Wakacje to nie tylko czas na kolonie, wczasy czy obozy. To także krótkie lub dłuższe wypady weekendowe lub wtedy gdy mamy wolny jeden lub dwa dni. I na takie sytuacje parki rozrywki są jak na zamówienie. Byliśmy i sprawdziliśmy pięć z nich. We wszystkich obowiązuje jeden bilet na wszystkie atrakcje. Jest możliwość kupienia biletów rodzinnych, a jubilaci w dzień urodzin dostaną bilet za symboliczną złotówkę.