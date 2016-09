Wyspa Ikara

Uciekający na skrzydłach z piór i wosku Dedal i jego syn Ikar rozpoczęli swoją podróż na Krecie, jednak ucieczka dla Ikara zakończyła się tragicznie. Znajdującą się nieopodal wyspę nazwano imieniem nieszczęsnego młodzieńca. Dzisiejsza Ikaria to malownicze miejsce w północnej części Morza Egejskiego. Co ciekawe mieszkańcy Ikarii prowadzą spokojny tryb życia, a zdrowa śródziemnomorska dieta powodują, że tutejsza ponad 8-tysięczna populacja cieszy się jedną z najdłuższych średnich długości życia na świecie, a póki co nie ma tam zbyt wielu turystów, którzy mogliby mącić w spokojnym życiu Ikaryjczyków.

Ikaria stanowi dobrą alternatywę dla popularnych i przeciążonych nadmorskich kurortów Grecji. Walorem tej wyspy są z pewnością jej dzikie i piękne plaże. Najciekawsza z nich, piaszczysta Agios Giorgis, leży na północnym skraju wyspy, dzieli ją 20-minutowy spacer z Faros, jednak pomimo dystansu warto się udać, by zobaczyć jej naturalne piękno ukryte w małej zatoczce. W samym Faros znajduje się bardziej popularna plaża z infrastrukturą, można wynająć tutaj leżaki, jest też wypożyczalnia sprzętu do windsurfingu. Idealnie cicha, żwirowa plaża Seychelles zachęca swoimi turkusowymi wodami na południu wyspy, chociaż w weekendy może być tu trochę miejscowych. Zainteresowani lokalną, antyczną historią wyspy powinni udać się do muzeów archeologicznych w Agios Kikirkos i Kampos. W obu znajdują się eksponaty z okresów od klasycznego do bizantyjskiego. Wspomniane Agios Kikirkos to stolica wyspy, można tu stołować się w szerokiej ofercie tawern i restauracji. Nietrudno też załapać się na całonocne zabawy i uczty, które Ikaryjczycy urządzają z okazji świąt i pod każdym innym pretekstem.

Skała Afrodyty

Według legendy to właśnie u brzegów Cypru z morskiej piany wyłoniła się bogini miłości i piękna – Afrodyta, i tę właśnie wyspę wybrała sobie za ulubioną. Cypr na długo stał się miejscem kultury wspaniałej bogini, a morski filar wystający z ziemi na plaży w prowincji Pafos do dziś jest odwiedzany przez tysiące turystów, którzy chcą zobaczyć to rzekomo magiczne miejsce.

Miejsca kultu Afrodyty, figurki i inne przedmioty były znajdowane na całym Cyprze, ale szczególnie w okolicach Pafos. W miejscowości Kouklia mają miejsca wykopaliska na terenie dawnej świątyni Afrodyty, można też zwiedzić muzeum z odkopanymi znaleziskami. Nieopodal starożytnych ruin znajdują się pozostałości średniowiecznej twierdzy. Ciekawą propozycją jest wycieczka rowerowa po parku narodowym Akamas – miejsce jest przepiękne, a na jego terenie znajdują się Łaźnie Afrodyty, gdzie miała zapraszać swoich kochanków. Łaźnie wchodzą w skład ogrodu botanicznego.

W górach Olimpu

Gdzie mogliby mieszkać bogowie jeżeli nie na spowitym mgłą tajemnicy Olimpie? W żadnym innym miejscu. Chociaż szczyt został zdobyty i nie spotkano tam pijących ambrozję bóstw, to Olimp pozostaje ważnym symbolicznie miejscem dla Greków i rok rocznie jest odwiedzany przez tysiące turystów, który chcą go zdobyć choćby dla pięknej panoramy wybrzeża.

Park Narodowy Olimpu oferuje liczne szlaki o różnych poziomach trudności z pięciu różnych wejść, dlatego też nawet początkujący entuzjaści łażenia po górach nie będą zawiedzeni. Obszar Olimpu jest domem dla tysięcy unikalnych roślin, ale najpiękniejsze i tak pozostają rzadkie gatunki motyli. Podczas dłuższej wyprawy można nocować w jednym z górskich schronisk.

Wyrocznia w Delfach

Gdzie zapadały decyzje o wojnie trojańskiej, o konfliktach między greckimi polis? Gdzie Edyp usłyszał straszną przepowiednię? Wszystkie tajemnicze przepowiednie i rady brały się ze świątyni w Delfach – kształtowały politykę, kulturę i wojny starożytnego świata. Dziś wielu udaje się ten w górski region Parnasu, by zobaczyć imponujące pozostałości antycznej przeszłości.

Dzień w Delfach nie może obyć się bez zobaczenia ruin świątyni Apollina, świątyni Ateny oraz rzymskiego stadionu. Po terenie wykopalisk rozproszone są różne zachowane/zrekonstruowane obiekty z różnych okresów, które mówią o funkcjonowaniu tego miejsca, w tym liczne skarbce, które należały do różnych greckich polis. Bogate zaopatrzone muzeum zebrało wykopane w okolicach rzeźby i przedmioty, co umożliwia jeszcze wnikliwsze poznanie tego tak ważnego miejsca w historii starożytnej Grecji. Podobno nawet dzisiaj wielu pielgrzymów, którzy przybywają do Delf, kieruje się potrzebą duchową.

Ruiny Troi

Jednak najsłynniejszą historią z całej grecko-rzymskiej mitologii jest wojna trojańska. Konflikt wywołany romansem Parysa i zamężnej Heleny jest znacznie starszy niż historie Romea i Julii czy Tristana i Izoldy. Wiele wieków spierano się o to, czy wojna miała miejsce, a Troja faktycznie istniała. Odkrywcą miasta był niemiecki archeolog – z charakteru romantyk – Heinrich Schliemann. Odkopał na wzgórzu Hisarlik w Turcji nie jedno, a 7 miast (ostatecznie ustalono, że warstw jest dziewięć). Troję VII, z czasów 1300-1190 r. p.n.e. uznaje się za miasto z Iliady.

Zarówno do Grecji, jak i na Cypr i do Turcji podróżuje się przede wszystkim dla plaż, ale każdy z tych krajów to historia tworzona już od tysiącleci. Który jednak jest najlepszy na wakacje? Z pewnością najłatwiej można dostać się tego pierwszego – dzięki tanim lotom do Grecji, jednak Cypr też ma swój Olimp, a Turcja wyśmienitą kuchnię i zupełnie inny klimat. Najlepiej byłoby zobaczyć wszystkie te miejsca.