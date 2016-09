W zasadzie w każdym miesiącu mają miejsca wydarzeni, na które przylatują ludzie z całej Europy i z innych miejsc – zwłaszcza, że coraz łatwiej o tanie loty do Berlina.

Moda

Choć Berlin to nie Mediolan, także i tutaj organizowane są festiwale mody. I to dwa razy w roku! W styczniu i lipcu na berliński Fashion Week zjeżdżają się przedstawiciele branży modowej z całego świata. Pokazy są połączone z licznymi imprezami towarzyszącymi. Wśród nich warto wspomnieć o wydarzeniach organizowanych przez Mercedes Benz przy Bramie Branderburskiej. Tematyka berlińskich tygodni mody zawsze odzwierciedla aktualnie zajmujące społeczeństwo problemy – w tym roku należy się spodziewać tematyki ekologii i etycznego projektowania mody.

Muzyka

Czy muzyka klasyczna może zainteresować tłumy? W berlińskim wydaniu z pewnością. Czerwcowy Classic Open Air odbywający się na placu Gendarmenmarkt to najlepsza muzyka wykonywana przez najlepszych twórców. W ramach festiwalu posłuchacie muzyki operowej, jazzu i popu w wydaniu klasycznym.

Już we wrześniu natomiast możecie wziąć udział w festiwalu Viva La Musica. Od lat w dzielnicy Marzahn–Hellesdorf znakomici artyści prezentują swoje wersje znanych utworów klasyków. Trasa niezwykłej muzycznej podróży biegnie przez Włochy, Francję i Hiszpanię, Rosję, Węgry i Austrię by w końcu wrócić do Niemiec. Festiwal uatrakcyjnia fantastyczne otoczenie Ogrodów Świata (Garten der Welt). Warto kupić bilety z wyprzedzeniem – wydarzenie cieszy się dużym zainteresowaniem.

W listopadzie temperatury zaczynają spadać, zatem ważne kulturalne okazje przenoszą się do pomieszczeń. Fanów jazzowych brzmień przyciąga Jazz Festival Berlin. Do stolicy zjeżdżają wtedy jazzowe sławy z całego świata, a w całym mieście odbywają koncerty. Jazz Festival Berlin ze względu na swój rozmach zyskał status imprezy międzynarodowej.

Sztuka

Czy wiedzieliście, że to właśnie w Berlina narodziła się idea Nocy Muzeów? Po raz pierwszy berlińskie muzea zostały otwarte w nocy w 1997 roku. Następnie Noce Muzeów stały się tradycją – nie tylko w Niemczech, ale także w innych krajach europejskich, między innymi w Polsce. Obecnie Berlin organizuje aż dwie Noce Muzeów – jedną w marcu, drugą w sierpniu. Jeśli nie załapaliście się na wiosenną edycję, koniecznie weźcie udział w letniej. Oprócz standardowych wystaw można liczyć na wiele atrakcji przygotowanych specjalnie na tę okazję. Obowiązkowymi pozycjami na waszej trasie powinny być Muzeum Kultur Europejskich i Galeria Malarstwa. Przygotujcie się na porcję kultury na najwyższym poziomie!

Ostatni miesiąc roku to także Targi Sztuk Dekoratywnych i Designu Zeughausmesse. Czy sztuka może być praktyczna? To pytanie zdają się zadawać prezentujący swoje prace dekoratorzy i artyści. Każdego roku w ramach festiwalu przyznawana jest nagroda Berlin Volksbank Prize for Decorative Art, a impreza odbywa się w Deutsches Historisches Museum.

W lutym Berlin staje się filmową stolicą. Odbywające się od 1951 roku Berlinale cieszy się niesłabnącym zainteresowaniem – to jedno z najbardziej prestiżowych wydarzeń filmowych na świecie, przyciągające tysiące osób związanych z branżą filmową. Każdego roku publiczności zostaje zaprezentowane kilkaset filmów. Różnorodność gatunków jest ogromna – na Berlinale prezentuje się filmy krótkometrażowe, niezależne, jest także sekcja poświęcona filmom niemieckim. Bilety na to wydarzenie można kupić przez Internet na głównej stronie Berlinale – ceny mieszczą się w 10 euro. Chętnych jest jednak dużo , więc zakup warto zaplanować z wyprzedzeniem. Bilety kupicie także na miejscu, między innymi w Arkadach na Placu Poczdamskich i wybranych kinach.

Z dzieckiem

Pewnie słyszeliście, że każdy powinien pielęgnować w sobie dziecko. Ułatwiają to Berlińskie Dni Bajek – cykliczna impreza, w czasie której miasto odsłania swoje bajkowe oblicze. Wystawy i pokazy są organizowane przy współudziale berlińskich muzeów, bibliotek i szkół. Impreza ma za zadanie zwrócić uwagę społeczeństwa na ogromny potencjał tkwiący w bajkach. Podkreśla ich wartość wychowaniu nowych pokoleń - to właśnie bajki uczą dzieci społecznych zachowań i pozytywnych wartości. Festiwal odbywający się już od dwudziestu lat został zainicjowany przez zachodnio- i wschodnioniemieckich pisarzy. Co roku przyciąga prawie 30 tysięcy uczestników.

Festiwale świateł

We wrześniu warto zajrzeć na Pyronale. Dzięki temu festiwalowi przez dwa dni niebo nad Berlinem mieni się wszystkimi kolorami tęczy. Pyronale to wyjątkowe pokazy sztucznych ogni, złożone w pomysłowe choreografie. W czasie festiwalu odbywa się nawet konkurs na najlepszą z nich! Miesiąc później, na Berlin Shines barwne wariacje zostają wtopione w tkankę miasta. W czasie festiwalu wiele niewyróżniających się budynków za sprawą świetlnych dekoracji całkowicie zmienia swoje oblicze. Wydarzeniu towarzyszą występy artystyczne, happeningi oraz sztuczne ognie. Jest na co popatrzeć!

Festiwale świąteczne

W grudniu Berlin nabiera uroczystego charakteru - całe miasto staje się kolorowe dzięki świątecznym dekoracjom. Aby zobaczyć, jak mieszkańcy Berlina przygotowują się do Bożego Narodzenia, warto wziąć udział w jednym z licznych świątecznych kiermaszy. Można się na nie natknąć niemalże w każdej części miasta, jednak największy odbywa się w dzielnicy Spandau. Grudniowy targ rozbrzmiewa kolędami i pachnie tradycyjnym jedzeniem. Prawdziwa magia świąt.

Kulinarne

Piwo jest ważną częścią niemieckiej kultury, trudno zatem, by nie miało swojego święta. Na początku sierpnia Berlin obchodzi Międzynarodowy Festiwal Piwa – to duża impreza, w której co roku biorą udział przedstawiciele wielu firm piwowarskich. Spokojna dzielnica Friedrichshain na te kilka dni staje się naprawdę głośnym miejscem. Degustacjom towarzyszą koncerty muzyki folkowej. Najważniejszy pozostaje jednak Oktoberfest, odbywający się na przełomie września i października. Choć berlińska impreza nie dorównuje rozmiarem tej w październiku, i tak warto zobaczyć, co miasto ma w tym czasie do zaoferowania. Główna impreza odbywa się przy Kurt-Schumacher-Damm niedaleko lotniska Tegel. Liczne stoiska oferują tradycyjne potrawy i różne gatunki niemieckiego piwa. Uwaga! W głównym namiocie festiwalowym szybko robi się tłoczno – pamiętajcie, żeby przyjść wcześniej.