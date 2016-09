Amsterdam - od pałacu do dzielnicy czerwonych latarni

Awangardowy Amsterdam to miasto, które koniecznie trzeba zobaczyć chociaż raz w życiu. Poza licznymi zabytkami i wyjątkową atmosferą różnorodności i swobody, miasto ma jeszcze jedną niezbywalną zaletę: wszystkie ważniejsze zabytki znajdują się tutaj w jednym miejscu.

Wśród licznych budowli miasta wyróżnia się monumentalny Pałac Królewski, który wzniesiony w XVII wieku jako ratusz dziś stanowi jedną z czterech rezydencji królowej Beatrix. Tylko kilka kroków stąd znajduje się Pomnik Narodowy, wzniesiony ku czci ofiar II wojny światowej. W pobliżu znajduje się także Muzeum Figur Woskowych Madame Tussauds. Choć jest to tylko filia słynnego muzeum londyńskiego, poza rozmiarem w niczym mu nie ustępuje. Nigdzie indziej w Amsterdamie nie zobaczycie tylu sławnych ludzi. Możliwość zrobienia zdjęcia z poszczególnymi figurami jest w zasadzie nieograniczona – wyjątek stanowi… Barack Obama.

W kilka minut z Madame Tussauds można dojść do Oude Kerk. To najstarszy kościół w całym mieście, wzniesiony jeszcze w 1213 roku. Świątynia wypada dość osobliwie na tle swojego otoczenia – wokół niej znajduje się Die Welt, dzielnica czerwonych latarni. W odległości krótkiego spaceru od Oude Kerk mieści się Amsterdam Diamond Center – miasto może się poszczycić długą tradycją handlu i przemysłu diamentami. W Diamond Center dowiecie się jak przebiega obróbka diamentów, w opcji jest oczywiście zakupienie diamentowej pamiątki. Z Diamond Center szybko dojdziecie do Muzeum Amsterdamu. Dzięki tutejszej ekspozycji poznacie najważniejsze fakty z historii miasta. Wart obejrzenia jest tu Gabinet Regentów pochodzący z 1634 roku.

Przy ulicy Jodenbreenstraat znajduje się Muzeum-Domu Rembrandta, działające od 1911 roku. Poza dziełami najsłynniejszego holenderskiego malarza możecie także poczuć atmosferę jego epoki – twórcom muzeum zależało, żeby nadać mieszkaniu wygląd czasów współczesnych malarzowi. Z Domu Rembrandta w kilka minut dojdziecie do Joods Historisch Museum, przedstawiające historię i kulturę Żydów holenderskich. Muzeum znajduje się na terenach dawnej dzielnicy żydowskiej, zburzonej po drugiej wojnie. Zakupienie biletu do muzeum upoważnia was także do zwiedzania Synagogi Portugalskiej. Jeśli zmęczy was zwiedzanie, odpoczniecie w pobliskim Waag, najstarszym nie-sakralnym budynku miasta, gdzie obecnie działa restauracja.

Warto zajrzeć do zoo Natura Atis Magistra, stanowiącym jeden z najstarszych ogrodów zoologicznych na świecie. W jego obszarze znajduje się także muzeum i biblioteka, a zoo zajmuje łącznie 14 hektarów. W kilkanaście minut dojdziecie do Science Center Nemo, rozwijające w najmłodszych pasję do nauk przyrodniczych.

Porto - słodkie słońce Portugalii

Na własnych nogach zwiedzicie także Porto w słonecznej Portugalii. Słynna sala koncertowa Casa de Musica, słynąca ze swojego nowoczesnego wyglądu, jest z dumą uznawana za wizytówkę miasta. Zaledwie krótki spacer dzieli was stąd od Igreja da Carmo. Kościół zbudowano w XVIII wieku, a ze względu swoje fantastyczne, pełne wspaniałych rzeźb wnętrze jest uznawany za jeden z najbardziej niezwykłych budynków miasta. Stąd tylko krótki marsz i już jesteście Livraria Lello, w światowych rankingach uznawanej za jedną z najpiękniejszych księgarni świata. Podobno jej wnętrze zainspirowało J.K Rowling do napisania Harrego Pottera! Wnętrze rzeczywiście ma w sobie coś magicznego.



Z Livraria Lello w 2 minuty dostaniecie się do barokowego kościoła Clerigos Tower, kolejnego symbolu Porto. Budowla powstała w XVIII i odpowiada za nią włoski architekt Nicolau Nasoni. Z góry rozciąga się fantastyczny widok na miasto – aby jednak wspiąć się na wieżę należy pokonać aż 225 schodów!

Jedną z atrakcji miasta jest także Katedra Porto. Historia katedry sięga aż 1110 roku, choć jej dzisiejszy wygląd zdecydowanie odbiega od pierwotnego. Z romańskich elementów przetrwała tylko elewacja i zewnętrzna bryła. W 10 minut dojdziecie stąd do kościoła św. Franciszka, słynącego ze swojego wystawnego barokowego wnętrza. Ołtarz, sufit i filary przyciągają uwagę bogatymi zdobieniami. Na obecny wygląd kościoła miał wpływ gruntowny remont, który budowla przeszła w XVIII wieku. Katakumby świątyni przechowują przedmioty przetrwałe z klasztornych czasów budowli.

Nie zapomnijcie o dwóch rzeczach: portugalskim wybrzeżu i tanich lotach do Porto, które są hitem rozpoczynającego się sezonu.

Florencja - miasto jak dzieło sztuki

Na pieszo da się zwiedzić także Florencję. Wspaniały kościół Santa Maria Novella zachwyca swoimi freskami. Zobaczycie tu sceny z Boskiej Komedii Danego i wyobrażenia Sądu Ostatecznego. Budowla sama w sobie stanowi dzieło sztuki. Ze świątyni w 5 minut dostaniecie się do Kaplicy Medyceuszy, wchodzącej w skład dużego kompleksu San Lorenzo. Pierwszym architektem kaplicy był Michał Anioł, po którym prace nad zabytkiem przejął Giorgio Vasari. Po 7 minutach marszu dochodzi się do kaplicy do Muzeum San Marco. Zbiory muzeum mieszczą się w budynku dawnego klasztoru, zatem w trakcie zwiedzania będziecie mogli zobaczyć cele zakonników. Ściany cel są pokryte zachwycającymi freskami, wykonanymi przez Fra Angelico oraz jego uczniów. Jednym z najwspanialszych fresków muzeum jest Zwiastowanie Maryi.



Blisko tych zabytków znajduje się kościół Zwiastowania NMP. U wejścia umieszczono arkady z freskami autorstwa Adrei del Sarto. Wspaniały, bogato zdobiony kościół jest popularnym celem pielgrzymek. Zwiedzanie go to niezwykła przygoda, ale niezapomniane wrażenia pozostawi dopiero udział w odbywającej się tu mszy.

Z Kościoła Zwiastowania NMP szybko dostaniecie się do Galleria Della Academia i Narodowego Muzeum Archeologicznego. To pierwsze miejsce pełni funkcję galerii i Akademii Sztuk Pięknych jednocześnie. Galeria przyciąga tłumy ze względu na znajdujące się tutaj rzeźby autorstwa Michała Anioła oraz innych ważnych włoskich artystów: między innymi Sandro Botticelli, Domenico Pontormo i Andrei del Sarto. Ostatnio dodano także sekcję instrumentów muzycznych, gdzie można zobaczyć dzieła Stradivariego i Bartolomeo Cristofori, wynalazcy fortepianu. Z kolei w Narodowym Muzeum Archeologicznym czeka na was największa kolekcja sztuki etruskiej na świecie – łącznie jakieś 14 tysięcy eksponatów.

Z budynku muzeum w 10 minut można dojść do Baptysterium Świętego Jana, zaliczanego do najstarszych budynków Florencji. Kopuła i ściany świątyni są pokryte fantastycznymi złotymi mozaikami przedstawiającymi biblijne postaci. Ze świątyni w 6 minut dostaniecie się do Bargello Museum i Galerii Uffizi. W ich bogatych zbiorach znajdują się dzieła Michała Anioła i twórców jego czasu, na przykład Benvenuty Celliniego.

Po drugiej stronie rzeki Arno warto obejrzeć St. Spirito Church, bazyliki wybudowanej na podstawie projektu Brunelleschiego. Choć historia budowli sięga XIII wieku, swój obecny wygląd kościół utrzymuje od XV. W pobliżu znajduje się także Pałac Pitti, również zaprojektowany przez Brunelleschiego. W pokojach pałacowych urządzono Gallerię Pallatina – zobaczycie tu kolejne dzieła zgromadzone przez Medyceuszów. Po Uffizi to największa galeria Florencji – na jej zwiedzenie zarezerwujcie sobie sporo czasu.

Najdalej położone od siebie miejsca – Muzeum San Marco i Pałac Pitti dzieli zaledwie 1,7 km – mniej więcej 20-25 minut marszu. Odległości pomiędzy kolejnym atrakcjami są naprawdę niewielkie, a na koniec spaceru warto odpocząć w malowniczym parku Giardiono di Boboli, który ciągnie się od Pałacu Pitti do Porta Romana.