26 maja – 3 czerwca

Cest is d’Best w Zagrzebiu

Cest is d’Best to uliczny festiwal w samej stolicy. Jest on organizowany już od niemal dwudziestu lat i obecnie uważa się go za jedną z najbardziej prestiżowych imprez tego typu w Europie. Widzowie będą mogli podziwiać wyczyny rozmaitych artystów, sztukmistrzów, muzyków i sportowców, którzy będą występowali na aż siedmiu specjalnie przygotowanych scenach. Nie zabraknie również atrakcji organizowanych specjalnie z myślą o dzieciach. To wydarzenie jest czymś w sam raz dla tych, którzy są pełni energii i lubią dobrą zabawę.

4 – 11 czerwca

Festiwal Karola Maya w Starigradzie-Paklenicy

Festiwal kulturalny z nostalgiczną nutą. Jeśli z przyjemnością wspominacie czytanie dzieł Maya lub oglądanie filmów o bohaterskim wodzu indiańskim Winnetou i jego przyjacielu, rewolwerowcu Old Shatterhandzie, to impreza ta jest w sam raz dla was. Podczas niej będziecie mieli okazję zobaczyć, a nawet i spotkać się z aktorami oraz na własne oczy obejrzeć miejsca, gdzie kręcone były filmy. Będąc tam, koniecznie wybierzcie się na wycieczkę do pobliskiego Parku Narodowego Paklenicy i cieszcie się pięknem miasta i dalmatyńskiego wybrzeża.

10 – 14 czerwca

Festiwal Bajek w Ogulinie

W malowniczym miasteczku w północno-zachodniej części Chorwacji, u podnóża góry Klek, przez pięć dni dzieją się cuda. Ogulin stanie się stolicą baśni i opowieści, którymi będą dzielić się z widownią zjeżdżający tam z równych zakątków świata opowiadacze, mistrzowie pióra i aktorzy. Będą również organizowane specjalne wydarzenia i warsztaty dla dzieci. W jeśli się tam wybierzecie, skorzystajcie z okazji i odwiedźcie Dulin Ponor, czyli system jaskiń krasowych lub przecudny Park Narodowy Jezior Plitwickich.

20 – 22 czerwca

INmusic w Zagrzebiu

Wysoko ceniona i wyczekiwania trzydniowa impreza muzyczna. Koncerty będą się odbywały w wyjątkowym miejscu – na wyspach zagrzebskiego jeziora Jarun. Fantastycznie dobrana lokalizacja sprawia, że nie powinniście mieć problemu z dojazdem ani znalezieniem zakwaterowania. Festiwal INmusic to największa impreza tego typu w Chorwacji, która organizowana jest pod gołym niebem. W tym roku wystąpią między innymi Florence + The Machine i PJ Harvey. Żeby tam dotrzeć, wystarczy wykupić tanie loty Chorwacji.

26 – 30 czerwca

Hideout w Novalji

Skoro o muzyce i wyspach mowa, to warto wspomnieć o Festiwalu Hideout na wyspie Pag. Wraz z końcem czerwca, w klubach Papaya, Aquarius i Kalypso na pięknej plaży Zrce będzie królowała muzyka elektroniczna. Przybywający tam będą mieli okazję zobaczyć i posłuchać takich artystów jak Skepta, Andy C, Jamie XX, Gordon City oraz wielu innych. Spodziewajcie się również szalonej zabawy na łodziach i imprez basenowych! W tym roku będzie organizowana szósta edycja tego wydarzenia.

9 – 16 lipca

Festiwal Filmowy w Puli

Coś, czego prawdziwi kinomaniacy nie powinni przegapić. Festiwal filmowy z ponad sześćdziesięcioletną tradycją, organizowany w mieście największym mieście na półwyspie Istria. Wydarzenie jest podzielone na dwa bloki – międzynarodowy i chorwacki. Podczas imprezy ukazywane są filmy nominowane do wielu prestiżowych nagród, w tym chorwackiej Złotej Brzozy i Złotej Bramy Puli, o które powalczą dzieła prezentowane w tym drugim bloku. Festiwal ten to także wyjątkowa okazja na odwiedzenie najcenniejszego zabytku regionu – starożytnego amfiteatru rzymskiego, który może pomieścić widownię liczącą nawet ponad 5000 ludzi! Całe szczęście, że dziś zmagania na tamtejszej scenie są bezkrwawe i toczone w przyjaznej atmosferze.

4 – 6 sierpnia

Soundwave w Tisnie

Jeśli jeszcze nie byliście w miejscowości Tisno nad kanałem Murter, to połączcie przyjemne z jeszcze przyjemniejszym i zwiedźcie to miejsce przed, podczas lub po festiwalu muzyczno-artystycznym Soundwave. Organizowana od ośmiu lat impreza przyciąga melomanów i performerów niczym magnes. W tym roku imprezę uświetnią tacy artyści jak: Craig Charles, Mala, Gentlemans Dub Club, Calibre, Taste The Difference oraz So Fresh So Clean. Zobaczycie także licznych różnych adeptów sztuk plastycznych, twórców murali i artystów ulicznych. Dobra muzyka da wam solidną dawkę energii, a klimat i widoki okolicy pozostawią wam dobre wspomnienia na długo.

5 – 7 sierpnia

Sinjska Alka w Sinj

Coś zupełnie z innej bajki – Sinjska Alka to festiwal historyczno-sportowy, którego głównymi postaciami są… mistrzowie jeździectwa z lokalnego bractwa rycerskiego. Będą oni zabawiać widzów swoją zręcznością, próbując trafić kilkumetrową lancą w metalową obręcz (alka), występując z strojach z epoki. Festiwal organizowany jest w miejscowości Sinj niedaleko Splitu, a tradycja wydarzenia jest naprawdę imponująca – organizowane jest ono już od 300 lat. Nic więc dziwnego, że zostało ono wpisane na listę Światowego Dziedzictwa Kulturowego UNESCO.

18 – 21 sierpnia

Deboto w Szybeniku

Festiwal Deboto to wspaniała okazja, żeby nacieszyć się dobrą muzyką i smacznym jedzeniem, bo właśnie takie połączenie stanowi prawdziwą istotę tej imprezy. Wam jednak radzimy zrobienie czegoś jeszcze – zwiedzanie tamtejszej okolicy. Warte waszej uwagi będą z pewnością takie miejsca jak np. katedra św. Jakuba, fort św. Mikołaja oraz pobliski Park Narodowy Krka, którego atut stanowi siedem malowniczych wodospadów. Jeśli zdecydujecie się na taką wycieczkę, z pewnością nie będziecie żałować!