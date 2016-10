Nad Adriatykiem

Miejsce, w którym możecie bez przeszkód uprawiać snorkeling, powinno posiadać płytkie, przejrzyste wody o łagodnych prądach. Właśnie takie znajdują się u wybrzeży Adriatyku, w rejonach Chorwacji, Słowenii, Albanii czy Włoch. Regionem szczególnie lubianym przez snurków szaleństw są okolice Istrii. Warunki, które panują wokół półwyspu sprawiają, że można tu doskonalić swoje umiejętności w windsurfingu, kitesurfingu czy też nurkowaniu. Przejrzystość wód Morza Adriatyckiego sprzyja szczególnie temu ostatniemu rodzajowi aktywności. Wystarczy, że zanurzy się głowę, a już można odkrywać tajemnice podwodnego świata. Nurkowanie z rurką, czy też jak niektórzy mówią: z fajką (snorkeling) – to sport, który może uprawiać niemalże każdy, kto potrafi pływać. Jest to najprostsza forma nurkowania i obserwacji życia podwodnego.

Wody Istrii kryją w sobie niesamowity, zupełnie inny świat. Podglądanie życia gąbek, mchów, alg, malutkich wielobarwnych rybek czy innych podwodnych stworzonek jest atrakcją samą w sobie. Nurkowanie z rurką można jednak urozmaicić dzięki wodoodpornej kamerze lub aparatowi. Podwodna fotografia to bardzo absorbujące zajęcie, zarówno dla dzieci, jak i dorosłych. Warto spróbować. Ale uwaga – to na prawdę wciąga!

Najzieleńsza wyspa Chorwacji

Wyspa Mjlet oczarowuje zielonym krajobrazem. Tutejszy park narodowy uchodzi za jedno z najpiękniejszych miejsc kraju, ale równie wiele czarujących zakątków znajduje się pod wodą. Jako że obszar znajduje się pod ochroną, dostęp do niego jest regulowany – ale dzięki temu życie w tutejszych wodach jest znacznie bogatsze niż w innych miejscach. Warto też zwrócić uwagę na fantastyczne kształty podwodnych skał.

Eskapada wokół wyspy

Atrakcyjnym miejscem do uprawiania snorkelingu jest również wyspa o nazwie Lokrum, która znajduje się niedaleko Dubrownika. Wody okalające wyspę są niemalże krystaliczne. Obserwowanie podwodnego świata w takich warunkach, to sama przyjemność. Wszystkie obiekty, rośliny i stworzonka są dokładnie widoczne.

Wizyta w Lokrum nie powinna się ograniczać wyłącznie do nurkowania. Jeżeli już tu przybędziecie, powinniście poznać okolicę; a ta jest przepiękna. Szczególnie za sprawą wyjątkowej roślinności. W Lokrum trzeba zobaczyć Mrtvo More, czyli słone jeziorko. Jeśli zaś fascynujecie się historią, powinniście zwiedzić ruiny klasztoru Benedyktynów i Fort Royal.

Lokrum choć jest niewielką wyspą (jej linia brzegowa rozciąga się na długości ok. 5 km), kryje w sobie wiele ciekawych zakątków. Choć przylgnęło do niej określenie Przeklętej Wyspy, turyści bynajmniej nie narzekają. Wręcz przeciwnie, chętnie na nią wracają i polecają ją innym.

Jeżeli jeszcze nie próbowaliście nurkować w masce z rurką, to powinniście spróbować. Najlepiej podczas najbliższego urlopu. Nawet jeżeli nie macie doświadczenia w nurkowaniu, możecie rozpocząć swoją przygodę ze snorkelingiem. Tanie loty do Chorwacji i niskie koszty pobytu (zwłaszcza w porównaniu do Zachodu) sprawiają, że na takie wakacje można sobie pozwolić bez szczególnych wyrzeczeń. Miejsca, które poleciliśmy w dzisiejszym wpisie, to tylko jedna z wielu możliwości. Sprawdźcie, czy tam, gdzie się właśnie wybieracie na wakacje, jest możliwość uprawiania snorkelingu. W końcu, aby czerpać czystą radość z nurkowania, wystarczy czysta woda.