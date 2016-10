Na portach tego regionu odbił się ślad wojen, podbojów, kolonizacji, migracji ludności. W przeciwieństwie do wybrzeża oceanicznego, brzegi rzek zachowały w dużej mierze lokalny koloryt. Trzeba wiedzieć, że to właśnie wzdłuż nich skupiało się życie na całym niemalże kontynencie. Tam gdzie była rzeka, byli też ludzie i budowali domy, wioski, miasta... Rejs po rzece jest więc podróżą w głąb kraju – zarówno przestrzennie jak i symbolicznie. Z kolei rejs po morzach i oceanach to podążanie śladem wielkiej historii, która zupełnie zmieniła świat.

W dzisiejszych czasach porty odgrywają istotną rolę w rozwoju turystyki Azji Południowo-Wschodniej. Dla krajów tego regionu, tworzenie nowych hoteli, dróg i całej infrastruktury wpływa na szybszy rozwój tej istotnej gałęzi gospodarki. Miasta takie jak Singapur, Hong Kong czy Bangkok to dzisiaj nowoczesne metropolie, które posiadają wiele nowych obiektów portowych, zaawansowaną i rozwiniętą infrastrukturę a także ekskluzywną bazę noclegową i wyśmienitą kuchnię. Jednak w niektórych krajach takich jak Wietnam, Kambodża czy Birma, organizowanie turystycznych rejsów jest zjawiskiem stosunkowo nowym i co widać w bardzo zabytkowych portach. To właśnie ta mieszanka nowoczesności z tradycją, starego z nowym, sprawia, że kraje Azji Południowo-Wschodniej są tak ciekawym miejscem do odwiedzenia.

Rejsy – nowe wyzwanie

Dla wielu firm wycieczkowych i organizatorów wycieczkowych rejsów kraje Azji Południowo-Wschodniej są nowym rynkiem z dużym potencjałem. Oferują oni swoim klientom szeroki wybór tras śródlądowych i oceanicznych. Uczestnik takiego rejsu jest nie tylko wycieczkowiczem chcącym zwiedzać kolejne miasta, jest także pasażerem, który może w ramach swojego biletu korzystać ze wszystkich atrakcji znajdujących się na pokładzie.

Trasy oceaniczne

Biorąc pod uwagę to, jak bardzo w ostatnich latach wzrosła liczba statków wycieczkowych pływających po wodach tej części Azji, zainteresowani mogą wybierać spośród naprawdę szerokiej gamy firm organizujących takie wyprawy oraz oferowanych przez nich tras obejmujących Wietnam, Tajlandię, Kambodżę, Birmę, Malezję, Indonezję, Singapur i Hong Kong. Najkrótszymi rejsami, jakie organizują przewoźnicy są wycieczki trwające do tygodnia. Zatrzymują się one wtedy w dwóch lub trzech portach – najczęściej są to porty w Singapurze, Bangkoku, Ho Chi Minh i Hong Kongu. Dużo częściej organizowane są nieco dłuższe wypady, trwające mniej więcej od 10 do 14 dni. Pływają one najczęściej z północy – z Hong Kongu na południe do Singapuru. Zwykle wtedy ma się możliwość zwiedzenia miejsc takich jak na przykład Hanoi, Ho Chi Minh, Zatoka Halong w Wietnamie czy Laem Chabang, Phuket i Bangkok w Tajlandii. Poza typową trasą Singapur-Hong Kong, ma się do wyboru wycieczki wokół Indonezji i Malezji. Zazwyczaj rozpoczynają się w Singapurze i dalej płyną na indonezyjskie wyspy Bali i Komodo, Phuket w Tajlandi, Langkawi oraz Port Klang w Malezji.

Trasy po rzekach

Coraz większą popularnością cieszą się także wycieczki organizowane na rzekach Mekong i Irawadi. Trwają one od kilku do kilkunastu dni i bardzo często występują w formie, która łączy kilkudniowy pobyty na lądzie z częścią spędzaną na statku. Wycieczki na Mekongu – dzikiej rzece zwanej także „Rzeką Dziewięciu Smoków”, ”Burzliwą Rzeką” czy „Matką Wszelkiej Wody”. Na Mekongu rejsy organizowane są na trasie od Siem Reap w Kambodży do Ho Chi Minh w Wietnamie z postojem w okolicznych miejscowościach portowych i w stolicy Kambodży Phnom Penh. Często wypady te rozszerzane są o wcześniejszy lub późniejszy pobyt w Hanoi czy zwiedzanie Angkor Wat.

Rejsy na birmańskiej rzece Irawadi to również coraz popularniejsza atrakcja turystyczna tego regionu. Rejsy trwają od około tygodnia do dwóch. Najkrótsze trasy obejmują kurs między Bagan a Mandalay. Dłuższe opcje dopływają do stolicy Birmy – Rangun, a nawet dopływają wyżej na północ, pod samą granicę z Chinami do miasta Bhamo. Dzięki postojom w tych najważniejszych birmańskich miastach można poczuć i poznać tutejszą kulturę, historię i tradycję. Bardzo często można także spotkać się z rejsami organizowanymi docelowo do Siem Reap, miejscowości w Kambodży, nieopodal której znajduje się jeden z najpiękniejszych kompleksów świątynnych Angkor. Statki wypływają z różnych portów w wielu krajach.

Praktyczne wskazówki

Jaki jest najlepszy czas aby wybrać się w niesamowitą podróż statkiem wycieczkowym w Południowo-Wschodniej części Azji? Jest to dość trudne pytanie ponieważ region ten jest na tyle rozległy, że występuje tu duże zróżnicowanie klimatyczne. Wietnam, na przykład, ma ponad 3 tys. km linii brzegowej, z różnymi warunkami pogodowymi panującymi na północy i na południu kraju. W obszarach przybrzeżnych zawsze warto jest mieć ze sobą coś ciepłego, sweter czy długie spodnie, aby nie zmarznąć podczas chłodnych wieczorów i nocy. W głębi kraju zawsze będzie znacznie cieplej. Porty znajdujące się w pobliżu równika, zawsze charakteryzują się tym, iż panuje tam duża wilgotność powietrza. Większość linii rejsowych unika organizowanie wycieczek w miesiącach, które są najbardziej wilgotne i deszczowe. Najwięcej rejsów zaplanowanych jest zazwyczaj w okresie pomiędzy listopadem a marcem.

Jest to także okres podczas którego przyjeżdża do Azji dużo turystów więc warto zarezerwować swój wymarzony rejs z dużym wyprzedzeniem.

Pozostaje jeszcze kwestia odstania się do Azji. Rejs byłby długi i dość męczący, dlatego praktycznie wszyscy wybierają znacznie szybszą opcję i szukają tanich lotów do Azji. Bilety są nie tak drogie jak kiedyś, a i promocje organizowane są częściej.