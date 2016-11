London Jazz Festival – od 11 do 20 listopada

Na jesieni, od 11 do 20 listopada, w niemal całym Londynie rozbrzmiewa jazz, gdyż organizowana jest najważniejsza impreza tego typu w Europie, ceniony London Jazz Festival. Na ogromnej scenie występują najsłynniejsi, światowej klasy artyści oraz debiutujący muzycy prezentujący klasykę oraz nowoczesne brzmienie jazzu. Przez dziesięć dni wyjątkowej muzycznej uczty miłośnicy tego gatunku spotykają się w Londynie, aby celebrować to wyjątkowe wydarzenie.

Festiwal cieszy się opinią jednego z najważniejszych wydarzeń muzycznych na świecie, a bogaty program obejmuje nie tylko koncerty, ale też spotkania z muzykami i wielbicielami, wspólne sesje, rozmowy czy warsztaty. Niewątpliwym plusem tego wydarzenia są ceny tanich lotów do Londynu. Takie połączenia są praktycznie z każdym polskim miastem. Jeżeli wolicie drogę lądową, polecamy też inną imprezę, odbywająca się w Niemczech, czyli Berlin Jazz Festival trwający od 3 do 6 listopada.

Jarmark bożonarodzeniowy, Brugia – od 25 listopada do 1 stycznia

Jeśli każdego roku tak samo spędzasz święta, tym razem wybierz się do pięknej i zabytkowej Brugii. To magiczne miasto zachwyca bogatą historią wykutą w niemal każdym kamieniu i czerwonej cegle. W tak wyjątkowym mieście warto spędzić równie wyjątkowe chwile Bożego Narodzenia, spacerując od kramu do kramu i kupując na upominki lokalne wyroby. W średniowiecznym sercu Brugii zachwyca wyjątkowa architektura dodatkowo udekorowana oraz panująca tu niezwykła atmosfera. Rynek to główne miejsce spotkań – przygotowano na nim ogromne lodowisko, gdzie goście mogą szaleć na łyżwach. To jednak nie wszystko! Dodatkowe atrakcje czekają także na mniejszych rynkach w prawie całym mieście.

Belgia słynie także z piwa oraz lokalnych pyszności, więc jarmark bożonarodzeniowy będzie też okazją, aby zasmakować w smakołykach, m.in. gofrach i słynnej gorącej czekoladzie, idealnej, aby się rozgrzać. Wstęp jest wolny, choć obowiązuje symboliczna opłata za wstęp na lodowisko. Jeżeli możemy, warto poświęcić na Brugię kilka dni i wstąpić też m.in. do Muzeum Czekolady Story Choco oraz odwiedzić Muzeum Koronki.

Święto Świateł w Lyonie – od 8 do 11 grudnia

W zimie odbywa się Fête des Lumières w Lyonie – jedno z najbardziej ekscytujących pokazów świateł. Warto spędzić tu magiczny weekend pełen emocjonujących wrażeń, tym bardziej że każdy z czterech wieczorów Fete des Lumières zapewnia inne widowisko. Festiwal Światła rozświetla wszystkie ulice w centrum, a olśniewający blask sprawia, że dzielnice Lyonu wyglądają niczym baśniowa kraina. Projektanci z całego świata konkurują ze sobą, przedstawiając najbardziej zaskakujące instalacje, oślepiając widzów efektami świetlnymi oraz dźwiękowymi.

Dzięki innowacyjnym rozwiązaniem cały Lyon przemienia się w ogromny klub nocny i pokaz multimedialny.Wyjątkowy festiwal łączy historyczną i współczesną architekturę Lyonu. Większość gości przybywa tutaj skuszona spektaklami obiecującymi niezwykłe wrażenia artystyczne, ale poza niezwykłym spektaklem zaciekawią ich też dzieła sztuki i ścieżki dydaktyczne. Odkryjcie tajne przejścia Starówki Lyonu, tętniący życiem plac Bellecour, wybierzcie się do Théâtre des Celestins czy pałac św. Piotra, a w końcu także do bazyliki Notre-Dame de Fourvière i podziwiajcie panoramę Lyonu z jej wzgórza.

Początki imprezy sięgają 1852 roku, kiedy to mieszkańcy palili świece w oknach z okazji inauguracji pomnika Marii Panny na wzgórzu bazyliki. Obecnie zaś niezwykły pokaz świetlny zapewnia hi-tech, a jego autorzy pochodzą z różnych środowisk twórczych, choć wszyscy są ekspertami w tej dziedzinie. Festiwal cieszy się wielką popularnością także wśród rodzin z dziećmi, gdyż każdego roku przygotowywane są liczne atrakcje dedykowane najmłodszym.

Festiwal Piwa OBER Kerstbierfest, Essen, Belgia – od 17 do 18 grudnia

Niezwykła impreza dla miłośników piwa organizowana jest oczywiście w Belgii, stolicy tego trunku. Pod koniec grudnia, tuż przed świętami Bożego Narodzenia, udaj się do Essen, niewielkiej, niemal sielskiej wsi oddalonej jedynie o 35 kilometrów od Antwerpii (dojazd pociągiem lub obwodnicą), a zarazem niedaleko granicy z Holandią. Każdego roku spotykają się tu liczni degustatorzy, którzy mogą przez dwa dni degustować aż ponad 150 belgijskich piw. W ubiegłorocznej edycji uczestniczyło ponad trzy tysiące smakoszy złocistego płynu, przybyłych z całej Europy. Warto spróbować też lokalnych wyrobów kulinarnych, m.in. steków z wołowiny, ale i wędlin czy serów.