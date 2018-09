Dziennik.pl wybrał dziesięć najciekawszych propozycji - wśród nich znalazły się także prywatna wyspa, a nawet katakumby (obowiązuje kolejność alfabetyczna).

Barka

Zacumowana w Amsterdamie skrywa – jak wynika z opisu – luksusowy apartament z sypialnią i łazienką, a nawet przestrzenią do pracy. Na zewnątrz do dyspozycji gości: przestronny taras.

Cena: ok. 530 zł

Dom kopułowy

W oryginalnym kształcie - leśnego grzyba - usytuowano w samym środku słynnego lasu Redwood; ok. 10 minut na piechotę od plaży Rio Del Mar (USA). Na wyposażeniu: telewizor, odtwarzacz DVD i... ponad 80 filmów.

cena: ok. 480 zł

Dom o powierzchni 1 mkw.

Niemożliwe? A jednak! Konstrukcja jest szeroka na 70 cm. Na kołach. Z łóżkiem (to dmuchany materac), a także biurkiem i krzesłem. Dostępna sześć lat temu w Berlinie bardzo szybko zyskała sobie popularność, choć ceny nie należały do najtańszych (ok. 15 dolarów za noc).

Jaskinia

Białe ściany, przyjemny chłód, dwie sypialnie, kuchnia, łazienka, a do tego m.in.: basen i taras. Lokalizacja? Starożytna wioska Monachil, u podnóża gór Sierra Nevada.

Cena: ok. 210 zł

Jurta

Stanęła w rezerwacie górskim Santa Monica – na ekologicznej farmie, zaledwie 2 km od plaży. Obok sad i ogród warzywny. Wnętrze kryje salon z telewizorem, kuchnię, łazienkę, sypialnię (na antresoli) i taras.

Cena: ok 650 zł

Kamper

Stanął w Hiszpanii – dokładnie w pasie górskim Sierra de las Nieves. Wzorowany na maszynach z 1930 roku jest w pełni wyposażony – wygospodarowano miejsce na: łazienkę, kuchnię, salon i sypialnię. Ba, jest nawet taras z grillem i minibasen.

cena: ok. 530 zł

(podobnych ofert zresztą nie brakuje – w autobusie można spać także np. w Nairobi; od ok. 335 zł)

Kapsuła

Zainstalowana w Nakagin Capsule Tower w Tokio – to pierwszy na świecie budynek z wymiennymi modułami (ukończono go w 1972 roku) – jest samodzielnym mieszkaniem z łazienką. Metrażem jednak nie powala – każdy moduł ma wymiary: 2,3 m x 3,8 m x 2,1 m. Równie charakterystyczne jest też okrągłe okno.

Teraz kapsuła udostępniona jest tylko dla zwiedzających (ok. 200 zł za osobę). Nie można już w niej mieszkać.

Katakumby

Nie, to nie żart. W ofercie Airbnb znalazła się także możliwość przenocowania w paryskich katakumbach – to jedna z największych na świecie nekropolii; liczy 11 tys. mkw. i położona jest na głębokości 20 metrów. Była nagrodą w jednym z konkursów. Jak donosił swego czasu "The Telegraph", jego organizatorzy obiecywali: "Przed snem oczarujemy cię fascynującymi opowieścią o katakumbach. Obiecujemy, że na pewno będziesz miał koszmary. Wraz ze zmarłymi powitasz świt i jako jedyna żywa osoba obudzisz się w paryskich katakumbach". Podobno na wynajęcie podziemi wyłożono ok. 350 tys. euro. I choć pomysł nie wszystkim przypadł do gustu, to Airbnb bronił się przez zarzutami i ostrzegał: "Szanuj katakumby, tak jakby tu był Twój własny grób".

Wyspa

Leży w archipelagu Hvaler i podobno ma największą liczbę słonecznych dni w roku w Norwegii. Lokum na prywatnej wyspie jest skromne, liczy zaledwie 10 mkw., ale – jak podano w opisie – "może pomieścić jedną rodzinę (2 + 3) lub cztery osoby dorosłe. (2 + 2)". Bez bieżącej wody, ale za to w komplecie jest łódź z silnikiem.

cena: ok. 840 zł

Ziemianka

Mieści się w kanionie Columbia River Gorge (USA) i prowadzą do niej okrągłe drzwi. Okrągłe są także wszystkie okna tej nietypowej nieruchomości. W środku: sypialnia, salon z kminkiem i stolikiem do gry w szachy, a także łazienka i kuchnia ze zlewem w kształcie pnia ściętego drzewa.

Cena: ok. 1,5 tys. zł