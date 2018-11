Szallas.hu działa w Polsce od 2 lat jako Nocleg.pl. Po przejęciu platform Spanie.pl i Noclegi.pl dołącza do grupy największych firm tej branży w Polsce. Od teraz ma dla turystów 45 tysięcy obiektów noclegowych na terenie dwóch i pół tysiąca miejscowości. To aż dziewięciokrotnie więcej niż dotychczas. Są to zróżnicowane propozycje: od tanich pokoi i małych apartamentów, przez duże ośrodki, po motele i pięciogwiazdkowe hotele, jednak nacisk położony jest na te lokalizacje i typy miejsc noclegowych, w których urlopy spędzają polskie rodziny.

- Koncentrujemy się na ruchu krajowym, bo rodzimi turyści bardzo lubią wypoczynek w Polsce, co potwierdzają chociażby ostatnie badania GUS - mówi Grzegorz Kołodziej z Noclegi.pl. - Coraz częściej Polacy szukają miejsc bardzo precyzyjnie dostosowanych do indywidualnych potrzeb, stąd konieczność zgromadzenia w jednym miejscu tak zróżnicowanej oferty krajowej - wyjaśnia.

Dzięki konsolidacji liczba użytkowników Noclegi.pl przekroczy 8 milionów. W przeciwieństwie do największych konkurentów, platforma nie walczy jedynie o rezerwacje online, bo jak twierdzą jej eksperci, w Polsce wciąż jest duże zapotrzebowanie na rezerwacje w trybie zapytań.

- Chociaż z roku na rok lawinowo przybywa rezerwacji online, to wciąż spora część z nas woli najpierw sprawdzić dany obiekt, skontaktować się z obsługą i zapłacić na miejscu. Naszym zadaniem jest więc nie tylko gromadzić w jednym miejscu oferty i pomóc wybrać tę najlepszą, ale też ułatwić kontakt i pomóc uwiarygodnić konkretną propozycję noclegową - tłumaczy Kołodziej. - Dlatego zdecydowaliśmy się na wyjątkowy na polskim rynku hybrydowy rodzaj wyświetlania ofert. Nie dość, że turysta w jednym miejscu ma ogromny wybór propozycji, to jeszcze sam decyduje, jaki ma być rodzaj rezerwacji: online, dostępna od ręki czy rezerwacja na zapytanie - dodaje.

Dla partnerów biznesowych współpraca w takim modelu oznacza wsparcie marketingowe, dotarcie z informacją do klienta, także spoza Polski, bo portal prezentuje oferty w jedenastu krajach, a także możliwość optymalizacji ceny, gdyż platforma umożliwia analizę wszystkich napływających zapytań.

Grupa Szallas to węgierska firma, jedna z najszybciej rozwijających się firm technologicznych w Europie Wschodniej, wypracowująca roczne obroty rzędu 485 mln złotych brutto. Grupa inwestuje w lokalne strony internetowe z ofertami podróży - ostatnio taki zakup miał miejsce w Rumunii, planowane są kolejne. Szallas zatrudnia dwustu pracowników w oddziałach m.in. w Budapeszcie, Kluż-Napoka, Belgradzie, Warszawie i Zagrzebiu.