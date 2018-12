Jeśli chodzi o linię R1 Warszawa – Skierniewice, wracają zawieszone połączenia na odcinku Grodzisk Mazowiecki – Żyrardów. Do dyspozycji podróżnych będzie nowy pociąg przyspieszony relacji Warszawa Wschodnia – Warszawa Centralna – Skierniewice. Pociąg "Wiedenka" zarówno w godzinach porannych (od 19 grudnia), jak i w popołudniowych (od 9 grudnia) będzie się zatrzymywał na wszystkich stacjach i przystankach osobowych na odcinku Grodzisk Mazowiecki – Skierniewice.

Pociąg "Łukowianka" będzie kursować w wydłużonej relacji do i z Warszawy Służewca. Na ruch pociągów na linii R2 Warszawa - Łuków będzie wpływać planowana przebudowa stacji Rembertów. Modernizacji będą towarzyszyć kilkutygodniowe utrudnienia związane z kursowaniem pociągów po jednym czynnym torze na odcinku Warszawa Wschodnia – Warszawa Rembertów.

W przypadku linii nr R3 Warszawa – Łowicz w godzinach międzyszczytowych będą kursować dodatkowe pociągi do i z Błonia. Wciąż będą trwały utrudnienia związane z pracami w stacji Łowicz Główny oraz na szlaku Bednary – Łowicz Główny. Pierwszy pociąg z Łowicza i ostatni do Łowicza na tym odcinku zostaną zastąpione komunikacją autobusową. Na linii planowana jest także przebudowa stacji Ożarów. Podróżnych czekają kilkutygodniowe utrudnienia związane z kursowaniem pociągów po jednym czynnym torze.

Jeśli chodzi o linię R6 Warszawa – Małkinia, trwa modernizacja linii na odcinku Sadowne Węgrowskie – Małkinia, gdzie ruch pociągów prowadzony jest po jednym torze. W związku z tym w rozkładzie przewidywane są utrudnienia na odcinku Łochów – Małkinia. Część pociągów będzie kursować w relacji skróconej. Na odcinku Łochów – Małkinia za wybrane połączenia zostanie uruchomiona zastępcza komunikacja autobusowa. KM informują, że na linii zostały uruchomione w dni robocze pociągi przyspieszone relacji Małkinia – Warszawa Centralna – Warszawa Zachodnia oraz Łowicz – Warszawa Śródmieście – Łochów.

Do 9 marca potrwa przerwa w ruchu pociągów na odcinku Garwolin – Dęblin, a od 10 marca przewidywana jest przerwa na odcinku Otwock – Pilawa. Zamknięcie odcinka Otwock – Pilawa potrwa około roku. Na obu odcinkach będzie kursowała zastępcza komunikacja autobusowa.

W przypadku linii nr R8 Warszawa – Skarżysko Kamienna w godzinach międzyszczytowych zostały uruchomione dodatkowe pociągi do i z Piaseczna. Kontynuowane są prace modernizacyjne na odcinku Czachówek Południowy – Warka, gdzie ruch pociągów odbywa się jednotorowo. Pociąg "Radomiak" kursuje trasą okrężną przez CMK z dodatkowymi postojami w Przysusze i Drzewicy. Na 10 marca przewidziane jest rozpoczęcie właściwych prac modernizacyjnych na odcinku Warka – Radom. Będzie się to wiązało z koniecznością uruchomienia ZKA za pociągi. W pierwszej kolejności do zamknięcia przewidziany jest odcinek Strzyżyna – Radom. Od lipca planowane jest zamknięcie całego odcinka Warka - Radom.

Na linii Warszawa – Działdowo na odcinku Warszawa Gdańska – Warszawa Praga ruch pociągów wciąż będzie odbywał się po jednym torze. Remont kolejowego mostu Gdańskiego ma potrwać do września 2019 r., co będzie skutkować ruchem jednotorowym na odcinku Warszawa Gdańska – Warszawa Praga. Ponadto planowane są utrudnienia związane z budową nowego przystanku Warszawa Stalowa. Termin rozpoczęcia budowy nie został jeszcze ustalony.

Na linii Siedlce – Czeremcha będzie uruchomiona dodatkowa para pociągów.

W przypadku linii Sierpc – Kutno pociągi, które obecnie kursują popołudniu w relacji Sierpc – Płock – Sierpc, zostały wydłużone do i z Kutna w dni robocze.

Na linii Tłuszcz - Ostrołęka zostało uruchomione bezpośrednie połączenie z Wyszkowa do Warszawy Wileńskiej. Dodatkowo została wydłużona jedna para pociągów z Wyszkowa do Przetyczy.

Szczegółowy rozkład jazdy znajduje się na stronie internetowej Kolei Mazowieckich www.mazowieckie.com.pl.