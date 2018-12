Dzięki pierwszej edycji konkursu 15 tys. młodych ludzi miało okazję podróżować po Europie od lipca do października tego roku. Wielu w nich uczestniczyło w wydarzeniach zorganizowanych w ramach obchodów Europejskiego Roku Dziedzictwa Kulturowego.

Celem programu jest stworzenie młodym ludziom okazji do odkrywania dziedzictwa kulturowego Starego Kontynentu, poznawania nowych ludzi, uczenia się od innych kultur oraz - jak to ujmuje KE - poczucia, co to znaczy być Europejczykiem. - DiscoverEU to o wiele więcej niż sama podróż, to nauka na całe życie - przekonuje odpowiedzialny za edukację, kulturę, młodzież i sport unijny komisarz Tibor Navracsics.

Do tegorocznej edycji konkursu będzie mógł się zgłosić każdy obywatel UE urodzony między 1 stycznia a 31 grudnia 2000 r. Zainteresowani mogą zapisać się za pośrednictwem Europejskiego Portalu Młodzieżowego, gdzie należy się zarejestrować i podać swój plan podróży (https://europa.eu/youth/discovereu_pl).

Zwycięzcy zostaną wyłonieni na podstawie odpowiedzi udzielonych w quizie składającym się z pięciu pytań dotyczących europejskiej kultury i różnorodności, unijnych inicjatyw skierowanych do młodych ludzi, zbliżających się wyborów do Parlamentu Europejskiego oraz dodatkowego pytania na temat związany z drugą edycją konkursu. Szczęśliwcy będą mogli podróżować między 15 kwietnia a 31 października 2019 r. przez okres od jednego do trzydziestu dni.

W tej edycji Komisja zachęca do udziału szczególnie osoby mające specjalne potrzeby lub będące w trudniejszej sytuacji. Komisja udostępni takim osobom informacje i wskazówki oraz pokryje koszty niezbędnej specjalnej opieki podczas podróży (np. osoba towarzysząca, pies przewodnik dla osób niedowidzących itp.).

Zwycięzcy mogą podróżować indywidualnie lub w grupie maksymalnie pięciu osób. Wszyscy muszą być jednak osiemnastolatkami. Uczestnicy podróżują przeważnie koleją. Jednak aby dostęp do programu był zapewniony we wszystkich zakątkach kontynentu, mogą skorzystać również z innych środków transportu, takich jak autobus czy prom lub, w niezbędnych przypadkach, samolot. Dzięki temu młodzi ludzie, którzy mieszkają na obszarach trudno dostępnych lub na wyspach będących częścią UE, także będą mieli szansę na udział w tym programie.

Każdemu państwu członkowskiemu przydzielono określoną liczbę biletów proporcjonalnie do liczby ludności. Program DiscoverEU ruszył w czerwcu 2018 r. Jego budżet wynosił 12 mln euro. Z ankiet prowadzonych wśród uczestników wynika, że dwóch na trzech osiemnastolatków nie byłoby stać na bilet bez DiscoverEU.

W nowym budżecie UE na lata 2021-2027 KE zaproponowała 700 mln euro na tę inicjatywę w ramach przyszłego programu Erasmus. Jeżeli Parlament Europejski i Rada osiągną porozumienie w sprawie tego projektu, dodatkowe 1,5 mln osiemnastolatków będzie mogło podróżować w latach 2021–2027.