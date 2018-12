Jak przypomniał poznański magistrat, tradycja organizacji jarmarków bożonarodzeniowych sięga późnego średniowiecza. Początkowo związana była głównie z terenami dzisiejszych Niemiec i wschodniej Francji, zaś z czasem stała się popularna po całej Europie.

W Poznaniu jarmark świąteczny odbywa się pod nazwą "Betlejem Poznańskie". Od 17 listopada jarmark z karuzelami i 30-metrowym diabelskim kołem, z którego można podziwiać panoramę centrum miasta, działa na Placu Wolności. Betlejem na Starym Rynku zainaugurowane zostało w sobotę przez uroczyste rozświetlenie choinki. Częścią jarmarku jest także łącząca oba te miejsca ulica Paderewskiego. W tym roku po raz pierwszy rozstawiono tam stoiska handlowe, dzięki czemu tegoroczna edycja Betlejem będzie największą z dotychczas organizowanych.

Unikalnym wydarzeniem przyciągającym turystów z całego świata jest, odbywający się zawsze w drugi weekend grudnia, Międzynarodowy Festiwal Rzeźby Lodowej - Poznań Ice Festival. W tym roku impreza odbędzie się w dniach 8-9 grudnia. W malowniczym otoczeniu starorynkowych kamienic, zawodnicy z całego świata będą tworzyć efektowne dzieła sztuki z brył lodu. Festiwal wywołuje ogromne zainteresowanie mediów krajowych i zagranicznych. W zeszłym roku amerykańska telewizja Travel Channel nakręciła o nim blisko godzinny film dokumentalny – wskazał magistrat.

Biuro prasowe poznańskiego urzędu miasta poinformowało, że poznańska wersja jarmarku bożonarodzeniowego spotkała się z uznaniem europejskiej organizacji European Best Destinations, która od 2009 roku promuje kulturę i turystykę w Europie. Organizacja prowadzi m.in. najchętniej odwiedzaną w Europie turystyczną stronę internetową www.europeanbestdestinations.com, a także organizując konkursy.

Poznań, w tym roku jako jedyny kandydat z Polski, został nominowany w dwóch z nich. Są to: konkurs na Najlepszą Europejską Destynację Roku (European Best Destination), a także Najlepszy Jarmark Bożonarodzeniowy w Europie (European Best Christmas Market). W tym ostatnim kandydatami są także: Budapeszt, Montbeliard, Amiens, Kluż-Napoka, Strasburg, Bruksela, Erfurt, Akwizgran, Bazylea, Sewilla, Metz, Wiedeń, Tallinn, Praga, Kolonia, Drezno, Lipsk, Lugano i Manchester – podkreślił magistrat.

Według organizatorów, atutem Poznania jest nie tylko bogata oferta jarmarku bożonarodzeniowego, czy festiwal rzeźb lodowych, ale także zabytki, tradycje kulinarne i takie miejsca, jak Stary Browar.

Zdaniem prezesa zarządu Poznańskiej Lokalnej Organizacji Turystycznej Jana Mazurczaka, "te nominacje pozwalają Poznaniowi zaistnieć w świadomości turystów i organizatorów turystyki z całej Europy".

- Są także potwierdzeniem, że współpraca Poznańskiej Lokalnej Organizacji Turystycznej i Miasta Poznań z organizatorami wydarzeń i branżą turystyczną przynosi wymierne efekty. Teraz liczymy na internautów. Mamy nadzieję, że Poznań znajdzie się w tym rankingu jak najwyżej – dodał.

Głosowanie internetowe, które wyłoni zwycięzcę plebiscytu potrwa do 10 grudnia. Mieszkańcy i turyści mogą oddać swój głos na Betlejem Poznańskie na specjalnie przygotowanej stronie: www.glosujnapoznan.pl.

Prezydent Poznania Jacek Jaśkowiak inaugurując w sobotę Betlejem na Starym Rynku powiedział mediom, że cieszy się, iż "z roku na rok jest piękniej, że z roku na rok ta atmosfera jest jeszcze przyjemniejsza”.

- Nie musimy wyjeżdżać za granicę, mamy własny jarmark bożonarodzeniowy, na który możemy przyjść, starsi mogą napić się grzanego wina, inni mogą przejechać się z dzieckiem, lub wnuczkiem na karuzeli. Bardzo się cieszę, że potrafimy razem, bez emocji, bez sporów, cieszyć się tymi świętami i oczekiwać na najważniejsze święta w roku – powiedział.

Magistrat wskazał, że wyróżnienia przyznawane przez European Best Destinations mają nie tylko znaczenie prestiżowe czy wizerunkowe. Wpływają też znacząco na rozwój turystyki w nominowanych i nagradzanych miastach. Porto, po otrzymaniu nagrody w 2017 roku, odnotowało wzrost liczby turystów o 16 proc., a wyróżniony w roku 2016 chorwacki Zadar aż o 25 proc.