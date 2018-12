Jak podano w komunikacie, w rozkładzie jazdy na sezon 2018/2019 przewoźnik wprowadza nowe połączenia. "Zyskają m.in. mieszkańcy Podkarpacia, Małopolski i Dolnego Śląska. IC Banach będzie kursować z Warszawy do Przemyśla przez Sandomierz". "Nowy nocny pociąg TLK Pogórze zapewni połączenie Przemyśla z Wrocławiem. Z Warszawy do Zielonej Góry przez Wrocław będzie kursować IC Konopnicka" - poinformowała spółka.

PKP Intercity podało, że z połączeń między Warszawą a Krakowem w pierwszym półroczu 2018 r. skorzystało ponad 1,2 mln pasażerów. "Wychodząc naprzeciw potrzebom podróżnych, PKP Intercity zwiększa liczbę połączeń kategorii Express InterCity Premium z Warszawy do Krakowa z 9 do 12. Pojedzie też późnowieczorny pociąg IC Łokietek" - podkreślono.

"Także na drugiej pod względem popularności trasie Warszawa – Trójmiasto będzie więcej par pociągów kategorii EIP – 14, zamiast 12 jak dotychczas" - dodano.

W informacji czytamy, że przewoźnik zwiększa również liczbę połączeń na trasach, na których nie kursuje Pendolino. "Na trasie Warszawa – Poznań będzie ich 13, a nie 11 jak do tej pory. W wakacyjne weekendy PKP Intercity uruchomi połączenie EIC Fregata relacji Warszawa – Kołobrzeg" - podano w komunikacie.

Ponadto w nowym rozkładzie jazdy PKP Intercity pojawi się więcej połączeń międzynarodowych. "Pociąg IC Nightjet relacji Wiedeń/Budapeszt – Wrocław – Berlin, umożliwi dzienny dojazd do Berlina oraz nocny do Wiednia, Bratysławy i Budapesztu. Po stronie polskiej zatrzyma się m.in. na stacjach Wrocław Główny, Opole Główne, Kędzierzyn-Koźle i Racibórz. Dodatkowo pociąg IC Przemyślanin, jadący z Przemyśla, będzie prowadził grupę wagonów do Berlina, które będą przełączane do pociągu IC Nightjet w Katowicach" - podano.

Przewoźnik poinformował również, że pociąg IC Cracovia relacji Kraków – Praga dodatkowo poprowadzi grupę wagonów do Budapesztu. Nowością w ofercie PKP Intercity w sezonie 2018/2019 będzie IC Sobieski kursujący z Krakowa do Wiednia. "PKP Intercity upraszcza także nazwy ofert obowiązujących w komunikacji międzynarodowej" - podano.

"Dokładne informacje na temat rozkładu jazdy PKP Intercity pasażerowie uzyskają na stronie intercity.pl lub pod nr tel. 703 200 200" - napisano w komunikacie.

Czytamy również, że "PKP Intercity konsekwentnie realizuje największy program inwestycyjny w swojej historii wart ok. 7 mld złotych. Przewoźnik podpisuje kolejne umowy na zakup nowego i modernizację dotychczas posiadanego taboru. Z pierwszych efektów tych kontraktów pasażerowie będą mogli skorzystać już od początku 2019 roku. Na torach pojawią się pierwsze wagony zmodernizowane przez H. Cegielski Fabrykę Pojazdów Szynowych w Poznaniu".