"Pierwszym krokiem do skonsolidowania bazy hotelowo-rekreacyjnej na terenie całego kraju jest zbycie przez Przedsiębiorstwo Państwowe +Porty Lotnicze+ w dniu 18 grudnia udziałów spółki Chopin Airport Development na rzecz Skarbu Państwa. Było to możliwe na podstawie przyjętej w maju 2018 r. Ustawy o Centralnym Porcie Komunikacyjnym. Dzięki tej transakcji będzie mógł powstać Polski Holding Hotelowy (PHH), który docelowo skonsoliduje aktywa hotelowe należące do Państwa lub spółek z jego udziałem" - napisano w komunikacie.

Jak dodano, utworzenie Polskiego Holdingu Hotelowego "jest też ważnym elementem przy budowie Centralnego Portu Komunikacyjnego jako części składowej Airport City".

"Powołanie Polskiego Holdingu Hotelowego pozwoli odbudować wartość obiektów należących do Skarbu Państwa (...) Realizację tego ważnego dla sektora turystycznego projektu oddajemy w ręce profesjonalistów z branży hotelarskiej – spółce Chopin Airport Development, która opracuje model konsolidacji, a następnie będzie mogła rozpocząć integrację aktywów hotelowych rozproszonych dziś między różne podmioty pozostające w domenie państwa" – powiedział cytowany w komunikacie premier Mateusz Morawiecki.

Prezes Chopin Airport Development Marian Cristescu wskazał, że Polski Holding Hotelowy ma stać się liderem wśród grup hotelowych w Polsce. "W ramach PHH chcemy skupiać obiekty hotelowe od segmentu ekonomicznego aż do hoteli 5-gwiazdkowych, tak aby nasza oferta była dostępna dla wszystkich. Nasze obiekty będą usytuowane zarówno w miastach, jak również w miejscowościach wypoczynkowych, co daje nam szansę budowania oferty nie tylko dla rynku biznesowego, ale również na potrzeby turystów" – powiedział cytowany w komunikacie Cristescu.

Chopin Airport Development (CAD) jest spółką hotelarską w Polsce. CAD to także inwestor, operator oraz administrator istniejących obiektów i inwestycji hotelowych realizowanych od podstaw. Współpracuje ze światowymi sieciami hotelowymi – Marriott International, Hilton, Best Western, InterContinental Hotels Group, Louvre Hotels Group.

W portfelu CAD są trzy hotele zlokalizowane w bezpośrednim sąsiedztwie lotniska Chopina – Renaissance Warsaw Airport Hotel, Courtyard by Marriott Warsaw Airport i Hampton by Hilton Warsaw Airport. Spółka posiada także hotele zlokalizowane bezpośrednio przy portach lotniczych w Gdańsku – Hampton by Hilton Gdańsk Airport i Katowicach – Moxy Katowice Airport. Do CAD należy również Best Western Hotel Jurata na Półwyspie Helskim oraz dwa obiekty hotelowe Golden Tulip Gdańsk Residence i Golden Tulip Międzyzdroje Residence. Kolejne cztery hotele, które będą zarządzane przez spółkę, są w budowie.