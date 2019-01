Beata Kozidrak informacją o tym, gdzie i jak odpoczywa podzieliła się na Instagramie. To Gold Coast w Australii, które bardzo sobie chwalą zarówno turyści, jak i mieszkańcy. Czym urzeka to miejsce?

Subtropikalny klimat, piaszczyste plaże, liczne parki rozrywki i kolejki górskie oraz życie nocne – to tylko przykłady możliwych odpowiedzi. Bo Gold Coast to też, a może przede wszystkim, mekka surferów. To tu znajduje się słynna plaża Surfers Paradise.

Beata Kozidrak / Instagram

To atrakcje blisko brzegów. Ci, którzy wybiorą się w głąb lądu, mogą korzystać z uroków lasów tropikalnych. A to tym bardziej, że nie brakuje też w okolicach punktów widokowych, tras spacerowych i wodospadów. Działają też liczna parki tematyczne, w tym np. Dreamworld, Sea World, Warner Bros. Movie World, WhiteWater World, Fleays Wildlife Park i inne.

Ale Gold Coast to też świetna baza do dalszego zwiedzania stanu Queensland - możliwe są też loty nad Wielką Rafą Koralową i na Wyspę Lady Elliot.