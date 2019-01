Cristescu wyjaśnił na konferencji prasowej, że w bieżącym tygodniu spółka Chopin Airport Development oficjalnie przekształciła się w Polski Holding Hotelowy. Dodał, że kiedy w styczniu ub.r. kapitał zakładowy holdingu wynosił ponad 140 mln zł, to na koniec 2018 roku wzrósł on już do 500 mln zł.

Prezes PHH poinformował, że w pierwszym etapie konsolidacji branży hotelarsko-turystycznej zarządzanej przez państwowe podmioty, do holdingu włączone zostaną cztery spółki - 20 hoteli, w których jest 1755 pokoi. Najwięcej hoteli, bo 13 przejętych zostanie od Agencji Mienia Wojskowego (Cassubia, Royal, Huzar, Reymont, Ikar, Iskra, Hetman, Kapitan, Rycerski, Kopernik, Belwederski, Mazowiecki, Wieniawa). Po trzy hotele od Gliwickiej Agencji Turystycznej (Zagroń, Ośrodek Wypoczynkowy "Barbara", Zamek w Lesku) oraz od Wojewódzkiego Przedsiębiorstwa Usług Turystycznych (Hotel Katowice, Hotel Monopol w Zabrzu, Obiekt Pionier w Bytomiu). Jeden obiekt zostanie przejęty od spółki Hotele Olsztyn - Hotel Kopernik.

Obecnie spółka zarządza hotelami z 1173 pokojami; 240 pokoi jest w budowie.

Cristescu dodał, że rozmowy ws. przejęcia przez holding zarządu nad kolejnymi obiektami hotelowo-wypoczynkowymi trwają, a ich efektów można się spodziewać w drugim półroczu 2019 roku.

Prezes PHH pytany przez dziennikarzy, ile holding zainwestuje w 20 przejętych obiektów, nie chciał ujawnić konkretnej kwoty. Przypomniał, że kapitał zakładowy holdingu wynosi obecnie 500 mln zł. - Możliwości finansowe są - zauważył. Cristescu ocenił, że inwestycje powinny wynieść "dziesiątki" milionów złotych.

Wyjaśnił, że prowadzone inwestycje mają na celu dostosować te obiekty do standardów, jakich wymaga obecnie rynek i będą prowadzone etapowo. O ich kolejności zdecyduje prognozowany zwrot z inwestycji. Biznes plan i strategia przygotowywana jest przez firmę doradczą EY.

Holding poinformował ponadto, że w perspektywie kilku lat PHH będzie zarządzać kilkudziesięcioma obiektami hotelowymi w całej Polsce należącymi do Skarbu Państwa.

Cristescu podkreślił, że jednym z celów holdingu jest podniesienie rentowności i poprawa wyników finansowych zarządzanych obiektów. Wymienił m.in. hotel w Juracie, który po przejęciu przez PHH i zmianach w jego zarządzaniu zanotował dodatnią EBITDĘ.

Prezes PHH dodał, że celem holdingu jest budowa różnorodnej oferty, dostępnej dla szerokiego grona odbiorców. Od hoteli 5-gwiazdkowych (np. Renaissance Warsaw Airport Hotel), po obiekty ekonomiczne (np. Moxy Poznań - Ławica) - na terenie całego kraju.

Obecny na konferencji dyrektor Departamentu Skarbu Państwa Mateusz Berger pytany, dlaczego państwo inwestuje w branżę hotelarską i czy nie lepiej byłoby ją sprywatyzować, podkreślił, że Skarb Państwa działa w tym przypadku jak prywatna firma, a konsolidacja pod szyldem PHH ma przede wszystkim wygenerować podniesienie wartości majątku. Dodał, że dzieje się to przed "decyzją, co dalej robić" z tym majątkiem.

Polski Holding Hotelowy (wcześniej Chopin Airport Development - CAD) jest spółką hotelarską w Polsce. To także inwestor, operator oraz administrator istniejących obiektów i inwestycji hotelowych realizowanych od podstaw. Współpracuje ze światowymi sieciami hotelowymi – Marriott International, Hilton, Best Western, InterContinental Hotels Group, Louvre Hotels Group.

W portfelu PHH są trzy hotele zlokalizowane w bezpośrednim sąsiedztwie lotniska Chopina – Renaissance Warsaw Airport Hotel, Courtyard by Marriott Warsaw Airport i Hampton by Hilton Warsaw Airport. Spółka posiada także hotele zlokalizowane bezpośrednio przy portach lotniczych w Gdańsku – Hampton by Hilton Gdańsk Airport i Katowicach – Moxy Katowice Airport. Do PHH należy również Best Western Hotel Jurata na Półwyspie Helskim oraz dwa obiekty hotelowe Golden Tulip Gdańsk Residence i Golden Tulip Międzyzdroje Residence. Kolejne cztery hotele, które będą zarządzane przez spółkę, są w budowie (Holiday Inn Express Rzeszów, Moxy Poznań - Ławica, Moxy Warszawa, Residence Inn Warszawa - dwóch ostatnich hoteli właścicielem będzie Polski Holding Nieruchomości).