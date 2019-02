Od 7 lutego na Haiti organizowane są antyrządowe protesty. Dochodzi do starć pomiędzy siłami rządowymi a demonstrantami. Ministerstwo Spraw Zagranicznych informuje, że w wyniku starć rannych zostało kilkadziesiąt osób, są też ofiary śmiertelne. Możliwe są czasowe utrudnienia w ruchu oraz problemy z łącznością komórkową i dostępem do internetu.

"MSZ stanowczo odradza uczestnictwo obywateli RP w jakichkolwiek demonstracjach – udział obcokrajowców w protestach na Haiti jest nielegalny. Osobom przebywającym na miejscu zalecamy stosowanie się do poleceń sił porządkowych oraz śledzenie komunikatów na temat bezpieczeństwa" - ostrzega resort w komunikacie.

Na całym Haiti, w tym w stolicy Port-au-Prince, jest wysoki poziom przestępczości. Dochodzi do morderstw, napadów rabunkowych, włamań do samochodów i domów. Zdarzały się przypadki napaści na turystów przez uzbrojone osoby podszywające się pod policjantów, porwań dla okupu oraz napaści na przyjeżdżających na drodze prowadzącej do lub z lotniska. Turyści fotografujący mieszkańców bez ich zgody mogą spotkać się z agresywnymi reakcjami.

W kraju nie ma polskiej placówki, w związku z tym możliwość udzielenia bezpośredniej pomocy konsularnej obywatelom polskim może być ograniczona.

Zgodnie z prawem unijnym, obywatele polscy przebywający w państwach trzecich (poza Unią Europejską), w których nie ma polskiej placówki, uprawnieni są do pomocy dyplomatycznej i konsularnej państw członkowskich UE posiadających w tym kraju placówkę. Pomoc odbywa się na takich samych warunkach, na jakich państwa te pomagają swoim obywatelom. Aby skontaktować się z placówką państwa członkowskiego UE, należy korzystać z wyszukiwarki na stronie Komisji Europejskiej: https://ec.europa.eu/consularprotection/content/home_pl.

MSZ apeluje o zgłaszanie podróży na Haiti w systemie Odyseusz: https://odyseusz.msz.gov.pl/

Resort przypomina też ogólne zasady podróżowania do tego kraju.

Obywatele polscy mogą przebywać na Haiti bez wiz do 90 dni. Poziom opieki medycznej i poziom sanitarny są poniżej przeciętnych standardów. Występuje zagrożenie żółtaczką i wścieklizną. Zaleca się szczepienia przeciwko tężcowi i żółtaczce. W 2015 i 2016 r. odnotowano przypadki zarażenia wirusem Zika.

MSZ podkreśla, że publikowane przez resort informacje należy traktować wyłącznie jako rekomendacje, które nie mogą stanowić podstawy do jakichkolwiek roszczeń. "Należy pamiętać, że MSZ nie ma prawnych możliwości zakazania wyjazdu do jakiegokolwiek państwa" - przypomina komunikat.