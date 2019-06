Samolot narodowych linii lotniczych Pakistanu - Pakistan International Airlines (PIA) miał lecieć do Islamabadu z Manchesteru. Nieoczekiwanie, jedna z pasażerek otworzyła drzwi do wyjścia ewakuacyjnego. Była przekonana, że to drzwi do toalety.

W efekcie wszyscy podróżni zostali poproszeni o opuszczenie samolotu. Maszyna wystartowała z 8-godzinnym opóźnieniem, podaje też gazeta.pl.