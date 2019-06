Wizz Air z Katowic od poniedziałku lata do Castellon w Hiszpanii dwa razy w tygodniu (poniedziałki, piątki), a od 15 czerwca do Santander także w Hiszpanii (we wtorki, soboty) i do Podgoricy - stolicy Czarnogóry (wtorki, czwartki, soboty).

Z kolei z Warszawy od 15 czerwca do Podgoricy (wtorki, czwartki, soboty), a z Gdańska codziennie na Londyn Gatwick, także od 15 czerwca.

- Podgorica, Castellon i Santander będą doskonałym wyborem dla osób lubiących wypoczywać na plaży. Z kolei codzienne loty do Londynu Gatwick zaspokoją potrzeby podróżujących w celach turystycznych i biznesowych do Londynu - powiedziała cytowana w komunikacie manager ds. komunikacji korporacyjnej w Wizz Air Paulina Gosk.

Wizz Air w 2018 roku w polskiej siatce połączeń przewiózł 9,3 mln pasażerów. A 11 mln miejsc ma w sprzedaży w 2019 roku.

Flota Wizz Aira to 113 samolotów typu Airbus A320 i A321 latających z 25 baz na ponad 650 trasach łączących 146 lokalizacji w 44 krajach. Wizz Air jest spółką notowaną na Giełdzie Papierów Wartościowych w Londynie jako WIZZ oraz zrzeszoną w FTSE 250 i FTSE All-Share Indices.

Pierwszy lot Wizz Air z Polski odbył się 19 maja 2004 roku z Katowic do Londynu Luton.