Jak informuje "GW", aby pojechać do obwodu kaliningradzkiego, wystarczy teraz wyrobić wizę elektroniczną. W odróżnieniu od zwykłej rosyjskiej wizy nie wymaga ona posiadania zaproszenia, voucherów turystycznych czy rezerwacji hotelowych. Złożenie wniosku i odpowiedź – wszystko dzieje się online. A do tego nowe e-wizy do Kaliningradu są bezpłatne.

Dziennik przypomina, że w zeszłym tygodniu rosyjski rząd zatwierdził listę krajów, których obywatele będą mogli korzystać z nowych regulacji. Są na niej 53 państwa – w tym wszystkie kraje UE poza Wielką Brytanią, pozaunijne państwa strefy Schengen, a także kilkanaście krajów azjatyckich. Na liście nie ma USA.

Gazeta pisze, że system wiz elektronicznych działa od 2017 r. na drugim krańcu Rosji – we Władywostoku. Ale tam mogą się o nie ubiegać obywatele tylko 18 państw, przede wszystkim azjatyckich.

O podobne zasady wjazdu do obwodu kaliningradzkiego, który jest rosyjską enklawą w Unii Europejskiej, zabiegał obecny gubernator Anton Alichanow. O projekcie wiz elektronicznych mówił już od 2016 roku. Teraz Kaliningrad liczy na efekt mundialu 2018 i ma nadzieję, że zagraniczni kibice, którzy rok temu odwiedzili region, wrócą dzięki bezpłatnym e-wizom jako turyści.

To, czego się spodziewamy, to przede wszystkim zwiększenie możliwości dla zwykłych ludzi - powiedziała "GW" Ałła Iwanowa, która w lokalnym kaliningradzkim rządzie odpowiada za relacje regionalne. To możliwości podróży, spotkań biznesowych, udziału w imprezach. Czekam na dzień, kiedy znowu będą mogli spotkać się znajomi, którzy wcześniej korzystali z małego ruchu granicznego – szkolne klasy w ramach wymian, przedstawiciele samorządów, studenci - dodała.

"GW" informuje ponadto, że wniosek o wizę elektroniczną do obwodu kaliningradzkiego można złożyć przez stronę rosyjskiego MSZ. W ciągu czterech dni wnioskujący otrzyma formularz, który można wydrukować albo zachować na urządzeniach mobilnych. Z nim trzeba się stawić na przejściu granicznym. E-wiza będzie ważna przez 30 dni, z których przez osiem będzie można przebywać na terytorium obwodu. Kreml już zapowiedział, że od 2021 r. jednorazowe wizy elektroniczne, co prawda płatne, będą obowiązywać na całą Federację Rosyjską.