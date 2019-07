"Wyspę zamieszkuje ok. 200 tysięcy mieszkańców i nie jest zatłoczona przez turystów, co czyni ją rajem dla każdego, kto pragnie prawdziwej ucieczki. Siargao nie posiada międzynarodowego lotniska, więc aby się na nią dostać, musicie najpierw udać się do Manili, Singapuru, Seulu lub Hong Kongu, a stamtąd odbyć dwugodzinny lot małym śmigłowcem", podają media.

Jakie jeszcze znalazły się w pierwszej 15?

Najpiękniejsze wyspy na świecie ranking 2019

TOP 5 w Azji:

1. Siargao, Filipiny

2. Boracay, Filipiny

3. Palawan, Filipiny

4. Langkawi, Malezja

5. Bali, Indonezja

TOP 5 w Australii i na południowym Pacyfiku:

1. Whitsunday Islands, Australia

2. Bora Bora, Polinezja Francuska

3. Moorea, Polinezja Francuska

4. Tahiti, Polinezja Francuska

5. Fiji

TOP 5 na Karaibach i Atlantyku:

1. Bermuda

2. St Vincent and the Grenadines

3. Aruba

4. Cayman Islands

5. Turks and Caicos

TOP 5 w Europie:

1. Mykonos, Grecja

2. Crete, Grecja

3. Paros, Grecja

4. Ischia, Włochy

5. Ibiza, Hiszpania