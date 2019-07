- Kolej została poddana doraźnemu przeglądowi technicznemu i odebrana przez Transportowy Dozór Techniczny z dopuszczeniem do jazdy – poinformował PAP w poniedziałek po południu Łukasz Chmielowski z Polskich Kolei Linowych (PKL).

Władze PKL informują, że wszyscy klienci, którzy zakupili bilety w sklepie internetowym PKL na poniedziałek, otrzymali już informację dotycząca procedury zwrotu, który odbywa się automatycznie. Osoby, które kupiły bilet w kasach lub w biletomacie, mogą zwrócić bilety w Biurach Obsługi Klienta.

Władze PKL zachęcają do korzystania z zakupów biletów na przejazd koleją na Kasprowy Wierch na wybrany dzień i godzinę w sklepie internetowym poprzez stronę www.pkl.pl. Jest to najpewniejszy sposób, by uniknąć stania w kolejkach. Bilety dostępne są też w biletomatach PKL na terenie Zakopanego i w hotelach.

Około godz. 19 w niedzielę nad Tatrami rozpętała się gwałtowna burza. Awarii uległa maszynownia górnego odcinka kolejki z Kasprowego Wierchu na Myślenickie Turnie. Silnik został uruchomiony w trybie awaryjnym, ale jeden kurs kolejki na górnym odcinku trwał 40 minut.

Oczekującym turystom na szczycie Kasprowego Wierchu obsługa Polskich Kolei Linowych oferowała gorącą herbatę i posiłek. Ostatni turyści ze szczytu do Kuźnic zjechali około 1:00 w nocy. W Kuźnicach na turystów czekały już busy, które zawiodły turystów do miejsc zakwaterowania.