Loty do Odessy rozpoczną się 1 listopada i realizowane będą dwa razy w tygodniu: w każdy poniedziałek i piątek.

Odessa to bardzo atrakcyjne miejsce: trzecie pod względem wielkości miasto Ukrainy o przebogatej historii. Kusi pięknymi zabytkami i bogactwem miejsc znanych między innymi z licznych filmów. Jest również największym portem morskim naszego wschodniego sąsiada – podkreślił dyrektor ds. sprzedaży i marketingu w Porcie Lotniczym Wrocław Jarosław Sztucki.

To już drugie połączenie do Odessy, które od nowego sezonu znajdzie się w ofercie wrocławskiego lotniska. W marcu uruchomienie połączenia z Odessą zapowiedziały bowiem linie Ryanair. Samoloty przewoźnika będą startowały tam we wtorki i soboty. Takie bogactwo cieszy, bo dobitnie pokazuje, jak atrakcyjny to kierunek. Zyskają na tym pasażerowie – dodał Sztucki.

Władze wrocławskiego lotniska przypomniały, że nowe połączenie do Odessy będzie zarazem siódmym wschodnim połączeniem w ofercie Portu Lotniczego Wrocław. Pozostałymi są: Lwów, Charków, dwa połączenia do Kijowa oraz Kutaisi.