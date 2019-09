To jednak nie daje gwarancji przekroczenia granicy Stanów Zjednoczonych. Urzędnik imigracyjny wciąż będzie mógł cofnąć turystę do domu. Rocznie z amerykańskich lotnisk, pomimo posiadania ważnej promesy, odsyłanych jest ok. 500 Polaków.

Liberalizacja reżimu niesie też z sobą ważną zmianę dotyczącą długości pobytu. Dziś na wizie turystycznej B1/B2 można zostać w Stanach 180 dni, a po przystąpieniu do Visa Waiver Program okres ten skróci się do 90 dni.