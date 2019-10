Franceschini, należący do Partii Demokratycznej, powrócił na stanowisko ministra kultury po 15 miesiącach przerwy, a wraz z nim wróciły bezpłatne niedziele w muzeach w całym kraju na początku każdego miesiąca.

Od czasu, gdy zasiadając w rządzie centrolewicy, wyszedł on z taką inicjatywą służącą upowszechnianiu dostępu do kultury, z oferty zwiedzania bez biletu wstępu skorzystało 15 milionów osób. W wielu zabytkach takich, jak rzymskie Koloseum czy Pompeje na południu Włoch, padały wtedy rekordy zwiedzających, a do wszystkich placówek ustawiały się długie kolejki.

Następca Franceschiniego na stanowisku szefa resortu - Alberto Bonisoli, który pełnił ten urząd w poprzednim rządzie Giuseppe Contego, wprowadził zmiany do programu. Zamiast bezpłatnego zwiedzania w pierwszą niedzielę każdego miesiąca inaczej rozłożył takie dni w roku, z wyłączeniem szczytu sezonu turystycznego latem. Wprowadził na przykład tydzień kultury w marcu.

Jedną z pierwszych decyzji Franceschiniego, który we wrześniu ponownie zajął stanowisko ministra, było przywrócenie bezpłatnych niedziel w formie, jaką zainicjował z wielkim sukcesem.

Pierwszą niedzielą, jaką będzie można spędzić za darmo w muzeach, zabytkach i na terenach wykopalisk archeologicznych, wypada 6 października. W przypadku najbardziej obleganych miejsc obowiązywać będzie limit zwiedzających.