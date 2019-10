"Srebrny pociąg" kursuje w niedziele października i listopada od 2016 r.

Nazwana tak oferta umożliwiła na podstawie jednego biletu przejazd samorządowymi Kolejami Śląskimi z Katowic do Bytomia, dalej przejazd kolejką wąskotorową prowadzoną przez Stowarzyszenie Górnośląskich Kolei Wąskotorowych (SGKW) do Tarnowskich Gór, a następnie zwiedzanie tamtejszej Zabytkowej Kopalni Srebra, będącej pod opieką Stowarzyszenia Miłośników Ziemi Tarnogórskiej.

Z oferty łączącej dwa ważne obiekty Szlaku Zabytków Techniki Woj. Śląskiego - kolejkę i kopalnię srebra - korzystały w poprzednich latach setki osób. W tym roku - jak wynika z czwartkowej informacji SGKW - „Srebrny pociąg” wyruszy ponownie 6 października i będzie jeździł w każdą niedzielę do 8 grudnia.

W poprzednich latach oferta zyskiwała na popularności m.in. wobec wpisania w 2017 r. tarnogórskich obiektów Szlaku Zabytków Techniki na Listę światowego dziedzictwa UNESCO; partnerzy przedsięwzięcia zapewniali też dodatkowe atrakcje.

Stowarzyszenie Miłośników Ziemi Tarnogórskiej podczas poprzednich edycji "Srebrnego pociągu" np. organizowało gry terenowe. W tym roku SGKW przewiduje możliwość zwiedzenia stacji Bytom Karb Wąskotorowy, wraz z jedyną w Polsce nastawnią na wąskich torach.

Bilety na tegoroczne "Srebrne pociągi" można kupować w serwisie goout.net, w Centrum Obsługi Pasażera Kolei Śląskich na dworcu głównym w Katowicach, a w przypadku wolnych miejsc - także na bytomskim peronie wąskotorówki, przed jej odjazdem.

Na podstawie takiego biletu można pojechać z Katowic do Bytomia rozkładowym pociągiem Kolei Śląskich (odjazd w kierunku Lublińca o godz. 9.54), a następnie specjalnym kursem kolejki wąskotorowej (o godz. 10.30) do przystanku Tarnowskie Góry Kopalnia Srebra.

Na zwiedzenie kopalni i położonego przy niej Skansenu Maszyn Parowych przewidziano blisko 3,5 godz. Bilet upoważnia też do przejazdu powrotną wąskotorówką do Bytomia Karbia (o godz. 14.30), zwiedzenia tamtejszej stacji wąskotorowej, przejazdu dalej do Bytomia (o godz. 15.00) i dalej, rozkładowym pociągiem Kolei Śląskich do Katowic (o godz. 16.20).

Przewoźnicy podają, że ponieważ 20 października korygowany będzie rozkład jazdy pociągów Kolei Śląskich, o kilka minut zmieni się wówczas godzina odjazdów pociągów z Katowic (o 10.00) oraz Bytomia (16.21).

Przedstawiciele obsługującego kolejkę Stowarzyszenia Górnośląskich Kolei Wąskotorowych akcentują, że współpraca z samorządowym przewoźnikiem i opiekunem cennego, popularnego turystycznie zabytku to dla nich m.in. sposób na przedłużenie kursowania pociągów wąskotorowych poza sezon wakacyjny.

Koordynatorzy oferty przypominają, że temperatura w kopalni wynosi ok. 10 stopni Celsjusza, dlatego na wyprawę należy zabrać cieplejszy strój i wygodne obuwie.

Pociągi uruchamiane w ramach oferty „Srebrny pociąg” są dofinansowywane z budżetu woj. śląskiego oraz miast Bytom i Tarnowskie Góry.